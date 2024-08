Marvel : ce méchant tout nul va revenir dans la série Vision Quest de Disney+

Cet ennemi des Avengers va revenir dans la série Marvel Vision Quest pour Disney+, avec Paul Bettany (et on s’en fiche).

Si l’on ressasse autant la célébrissime citation d’Alfred Hitchcock « plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film » (Hitchcock/Truffaut, François Truffaut, 1966), ce n’est pas pour rien. Il n’y a qu’à observer le Marvel Cinematic Universe. Si ce n’est pas systématique (l’oubliable Ego dans le pourtant brillant Gardiens de la Galaxie Vol. 2), fort est de constater que certains films de la franchise sortent du lot notamment grâce à leur antagoniste.

Les deux plus beaux exemples restent Loki dans le premier Avengers et Thanos dans Avengers: Infinity War. À l’inverse, certains films, et leur méchant avec, sont quasi instantanément tombés dans l’oubli. Qui se souvient d’Ivan Vanko/Whiplash dans Iron Man 2 ? du Malekith de Thor : Le Monde des ténèbres ? ou encore de Darren Cross, le Yellowjacket d’Ant-Man ?

« Et moi je reviens quand dans une série dont tout le monde se fiche ? »

Cet ennemi des Avengers que l’on avait oublié

Pourtant, la mode semble être aux retours de personnages oubliés/mal-aimés des fans de giga-franchises (cf The Flash et Deadpool & Wolverine). Nouvel exemple : d’après le Hollywood Reporter, James Spader va revenir dans le Marvel Cinematic Universe dans le rôle d’Ultron, qu’il avait incarné dans l’oubliable et inégal Avengers : L’Ère d’Ultron (2015). Il fera son « grand retour » dans la série Disney+ sur Vision, pour l’instant intitulée Vision Quest.

À noter qu’Ultron a été détruit à la fin du film réalisé par Joss Whedon. Réapparaîtra-t-il dans des flash backs inédits ou renaîtra-t-il de ses cendres ? Sera-t-il l’antagoniste de la série ? En attendant d’en savoir plus, rappelons que Vision Quest sera le troisième volet d’une trilogie sérielle débutée par WandaVision et qui sera tout prochainement prolongée par Agatha All Along. On y retrouvera Vision, toujours interprété par Paul Bettany, en quête de sa mémoire et de son humanité.

Le retour d’Ultron

À noter que selon Deadline, il serait possible que le personnage de Scarlet Witch, interprété par Elizabeth Olsen, fasse également son retour dans la série. L’information, encore au stade de rumeur, reste à confirmer. Terry Matalas, le cocréateur de la série 12 Monkeys et coscénariste de Star Trek: Picard, chapeaute ce projet Vision Quest.

D’après Imdb, James Spader n’aurait pas tourné dans un film depuis la sortie L’Ère d’Ultron, en 2015. L’acteur est principalement connu au cinéma pour son rôle dans Sexe, mensonges & vidéo et dans Crash. Il a également joué dans les dix saisons de la série Blacklist, qui s’est terminée en 2023. Le début du tournage de Vision Quest est prévu en Angleterre début 2025.