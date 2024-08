Le Seigneur des Anneaux : une bande-annonce épique pour le film War of the Rohirrim

Warner a enfin livré la première bande-annonce pour le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : War of the Rohirrim.

En 2023, le PDG de Warner a expliqué vouloir toujours plus de films et de séries Le Seigneur des Anneaux. Outre la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir, ils ont donc lancé aussi le film The Hunt For Gollum, réalisé par et avec Andy Serkis. Mais depuis 2021, Warner Bros. et New Line Cinema s’étaient déjà lancés le défi de produire un film d’animation dérivé de Lord of the Rings, et consacré à une faction particulièrement appréciée des amateurs de la mythologie de Tolkien : les Cavaliers du Rohan.

Étant donné que les aventures du Seigneur des Anneaux ont débuté au cinéma en 1978 avec le cauchemar psychédélique Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, la boucle semble donc bouclée avec l’arrivée du Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim, qui sera intitulé « La Guerre des Rohirrim » lors de sa sortie dans les salles françaises. Un film d’animation réalisé par le génial Kenji Kamiyama (la série TV Ghost in the Shell, l’épisode Le Neuvième Jedi de Star Wars Visions), produit par Peter Jackson, et dont la première bande-annonce a enfin été dévoilée.

Le Seigneur des Anneaux : c’était pas ma guerre

Le scénario de War of The Rohirrim se déroulera 183 ans avant les événements narrés dans le Seigneur des Anneaux. Comme le titre le stipule, le long-métrage d’animation sera consacré à une tranche de l’histoire des Rohirrim, réputés pour être les meilleurs cavaliers de la Terre du Milieu. Le film mettra en scène la guerre qui a opposé les Rohirrims, à la tête desquels se trouve Helm Hammerhand (doublé par Brian Cox), le Seigneur qui a donné son nom au Gouffre de Helm, aux forces Dunlendings menées par le Seigneur Wulf (Luke Pasqualino).

Le personnage d’Héra (Gaia Wise), la fille de Helm Hammerhand, tiendra le rôle principal de la Guerre des Rohirrim, puisqu’elle devrait être l’un des leaders de la résistance des Cavaliers du Rohan face aux agresseurs Dunlendings. Fan service oblige, il a été confirmé que Miranda Otto, qui interprétait Éowyn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, reprendra son personnage pour le film d’animation. D’ailleurs, le trailer montre en passage éclair un Saruman en pleine forme.

Héra mène la coupe à la maison

War, huh, yeah… What is it good for ?

Outre le fait que la qualité graphique de la bande-annonce est à se décrocher la mâchoire, et que l’on reconnaît le style immédiatement le style semi-réaliste de Kenji Kamiyama, le trailer montre une animation qui semble toussoter parfois. La bande-originale de Stephen Gallagher (la trilogie du Hobbit) fait mouche, et résonne de manière plus épique que jamais. On pardonnera le début de la bande-annonce, qui sert sur un plateau de fan service facile des images live du SDA, avec Aragorn et Gandalf cavalant vers les paysages du Rohan.

Quant au choix de poser le personnage d’Héra comme héroïne de l’histoire, Kenji Kamiyama a expliqué cette décision lors d’une interview à l’Anime Expo 2024 de Los Angeles.

« Dans l’animation japonaise, il n’est pas rare qu’une femme soit le personnage principal, mais c’est plus rare dans les films en prises de vue réelles réalisés à partir du Seigneur des Anneaux. Notre film a pour héroïne une femme forte, Héra, et notre histoire est racontée par la noble figure de Tolkien, Éowyn, de sorte que les femmes sont très bien représentées. »

Une cavalière, qui surgit hors de la nuit

Le véritable pari de ce War of the Rohirrim n’est pas tant de poser une femme comme personnage principal, ni même de centrer son histoire autour des événements ayant mené à l’appellation « Gouffre de Helm », mais de savoir si le public est à même d’accepter d’aller voir un Seigneur des Anneaux dans une version animée. Et ce, qui plus est, sans aucun des personnages iconiques de la trilogie de Peter Jackson, et sans aucun Sauron à l’horizon. Le Seigneur des Anneaux : War of the Rohirrim sortira dans les salles de cinéma françaises le 11 décembre 2024.