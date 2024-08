Joker 3 ne verra sûrement jamais le jour et le réalisateur Todd Phillips explique pourquoi

Alors que la sortie de Joker: Folie à Deux approche, son réalisateur Todd Phillips a déclaré que cette suite serait probablement la dernière.

Est-ce que la suite de Joker, menée par Joaquin Phoenix et Lady Gaga, aura vraiment un intérêt ? Après la réception très positive du premier film en 2019, récompensé du Lion d’or et de plusieurs oscars, beaucoup de fans se demandent logiquement si le film sera à la hauteur de son aîné. Joker 2 , « dystopie musicale bien plus sombre » que le premier film attire en tout cas la curiosité, notamment avec la présence d’une nouvelle itération d’Harley Quinn aux côtés d’Arthur Fleck.

Mais comme Hollywood ne s’arrête jamais d’avancer plus vite que son ombre, avant même que Folie à Deux ne débarque sur nos écrans, la possibilité d’un troisième opus (avec peut-être Batman, on sait jamais) est déjà sur toutes les lèvres. Toutefois, Todd Phillips, qui en a marre qu’on parle du budget de Joker 2, a d’ores et déjà déclaré qu’il ne pensait pas faire une autre suite.

Et si tu mettais un p’tit homme chauve-souris au milieu ?

Joker 3, aura ou aura pas ?

De passage chez Variety pour une longue interview, Todd Phillips a forcément été interrogé sur son prochain film, Joker: Folie à Deux. Et c’est en évoquant son dernier bébé qu’il a expliqué pourquoi il ne pensait pas qu’un Joker 3 était pertinent :

« C’était amusant de jouer dans un bac à sable comme ça pendant deux films, mais je pense que nous avons dit tout ce que nous voulions dire avec cet univers. »

Joker Bleu, pas de place pour d’autres couleurs

Si quelques fans seront sans doute déçus de cette information, difficile d’imaginer que cette franchise puisse s’étendre éternellement. Le traitement que Phillips et Joaquin Phoenix ont fait du Joker reste très unique, et il serait dommage de le gâcher en le suçant jusqu’à la moelle. On peut également saluer la lucidité du réalisateur américain, qui aurait pu choisir de continuer sa saga en se basant sur le succès du premier, mais semble préférer y mettre fin avant qu’il ne soit trop tard.

Dans tous les cas, nous avons déjà un nouveau film à découvrir, en l’occurrence Joker: Folie à Deux, toujours prévu en France pour le 2 octobre 2024.