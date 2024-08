Joker 2 a t-il coûté trop cher ? Le réalisateur s’énerve et en a marre qu’on parle du budget des films

À un mois et demi de la sortie de Joker: Folie à Deux, le réalisateur Todd Phillips semble en avoir un peu marre que les conversations tournent autant autour du (gros) budget du film.

Avec la bande-annonce délirante de Joker 2 et son marketing tapageur, il est difficile de passer à côté de la sortie prochaine de Folie à Deux. Après l’énorme succès de Joker, dont Deadpool 3 a d’ailleurs explosé le record au box-office, on attend avec impatience, sinon curiosité ou crainte, cette suite portée par Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

Et justement, alors qu’on a appris que Joker 2 sera « une dystopie musicale bien plus sombre » que le premier film, son réalisateur Todd Phillips a récemment reparlé de son dernier bébé en interview. Il a notamment évoqué son budget, bien plus important que celui du premier Joker, et s’est un peu énervé, considérant que le sujet était bien trop mis en avant à son goût.



Combien pour les deux tourtereaux là ?

Joker 2 millions de dollars

Dans une longue interview avec Variety, Todd Phillips a pointé du doigt la façon dont la presse parlait des budgets des films, considérant que ce n’était pas un sujet si central que ça :

« Je lis ces articles et j’ai l’impression qu’ils sont du côté des multinationales. Ils se demandent pourquoi ça coûte si cher. On dirait des dirigeants de studio. Les gens ne devraient-ils pas être contents que nous ayons obtenu cet argent et que nous l’ayons utilisé pour embaucher des membres de l’équipe qui pourront ensuite nourrir leurs familles ? »

Et Lady Gaga, elle a pris combien ?! HEIN ?!

On ne connait pas exactement le budget de Joker: Folie à Deux, mais Variety a rapporté qu’il s’approcherait des 200 millions de dollars. Todd Phillips a démenti cette information dans cette même interview, et considère ces rumeurs comme « absurdes« . Pour remettre un peu de contexte, le premier Joker avait couté 60 millions de dollars (pour plus d’un milliard de dollars au box-office mondial). Il est donc plus que probable que le budget de la suite soit plus élevé.

Dans un article de Variety de février 2024, il était précisé que, d’après leurs sources, Joaquin Phoenix aurait touché 20 millions de dollars (contre 4,5 millions pour le premier film). Lady Gaga toucherait quant à elle 12 millions pour jouer Harley Quinn.

Pour rappel, Joker: Folie à Deux débarquera dans nos salles sombres le 2 octobre 2024.