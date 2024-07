Joker 2 : bande-annonce d’une folie à deux délirante pour le retour du Clown Prince du crime

Joker: Folie à Deux de Todd Phillips se dévoile dans une nouvelle bande-annonce folle et hypnotisante portée par le duo Joaquin Phoenix/Lady Gaga.

Après l’énorme succès critique et financier de Joker en 2019, la bande-annonce haute en couleur de Joker 2 sortie en avril 2024 avait montré un premier aperçu de la suite du film de Todd Philipps. Intitulé Folie à Deux, ce nouvel opus suivra, encore, Arthur Fleck alias « Joker » (Joaquin Phoenix), mais cette fois aux côtés de Harley Quinn (Lady Gaga)… et en musique. En effet, le long-métrage sera une comédie musicale mettant en scène la folie et l’amour des deux personnages, toujours sur fond du Gotham sombre et décrépi imaginé par Philipps.

Une idée assez casse-gueule en théorie qui reste malgré tout très intrigante. Et justement, Joker 2 s’est dévoilé un peu plus sous un autre angle, puisque Warner a publié la seconde bande-annonce de Folie à Deux.

Joker 2, musique dans un asile de fous

Tout d’abord, le style et l’esthétisme de cette nouvelle bande-annonce sont évidemment très similaires au premier trailer. À nouveau, on remarque l’utilisation d’un panel de couleurs assez diversifié, entre le vert, le jaune, le bleu et le rouge, notamment lors des scènes d’intérieur. En extérieur, la teinte de la caméra semble devenir un peu plus fade, comme on peut le voir dans les séquences de manifestations ou lorsque Arthur a l’air de se trouver dans la cour de l’asile d’Arkham.

Niveau musique, un arrangement orchestral soutient cette vidéo et va crescendo à travers le montage, donnant l’impression qu’on se rapproche de plus en plus du point de non-retour. En plus de logiquement rappeler l’aspect comédie musicale du film, il entretient surtout cette folie bienheureuse intrinsèque à nos protagonistes, ainsi que cette forme de chaos libérateur qui a toujours été l’apanage du Joker.

Ils sont tous les deux Gaga

Concernant le scénario en revanche, on en apprend plus avec cette bande-annonce. La vidéo s’ouvre en effet sur un reportage évoquant les crimes d’Arthur Fleck, sans toutefois précisément les nommer. S’agit-il du meurtre de sa psychiatre, de celui de sa compagne ou des révoltes qu’il a provoquées ? Difficile à dire pour le moment, d’autant que la mise en scène du premier Joker pouvait signifier que certains de ces évènements s’étaient uniquement déroulés dans la tête de l’anti-héros.

Une autre séquence montre notamment le procès du clown, où se jouera sûrement le double statut de criminel-héros du peuple du Joker. Si la comédie musicale et la romance entre Arthur et Harley seront évidemment centrales, les thématiques propres au premier film seront elles aussi bien présentes.

On dirait des anges, mais vous faites pas voir

Un ensemble plein de promesses et qui semble à la fois pouvoir plaire aux fans du premier opus comme aux nouveaux venus. Pour rappel, Joker : Folie à Deux est prévu pour le 2 octobre 2024 en France. Pour avoir des premiers avis, il faudra attendre la Mostra de Venise où le film sera projeté en compétition fin août-début septembre pour espérer rafler le Lion d’or, cinq ans après son ainé.