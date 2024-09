Jeu Intérieur : une bande-annonce sous acide pour le nouveau film d’horreur Netflix

Jeu Intérieur, un prochain film d’horreur Netflix réalisé par Greg Jardin, s’est dévoilé dans une première bande-annonce.

Même si Netflix n’a pas attendu hier pour faire de l’horreur (on se rappelle du I Am the Pretty Thing That Lives in the House d’Oz Perkins en 2016 ou du Jessie de Mike Flanagan en 2017), les succès et petits phénomènes semblent s’enchaîner à plus vive allure ces dernières années : The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, The Watcher, la série sur Jeffrey Dahmer ou plus récemment The Delivrance, qui s’inspire d’ailleurs d’une histoire vraie bien flippante. Il y a fort à parier qu’avec son concept de Jumanji maléfique, le prochain film d’horreur Jeu intérieur ne passera pas inaperçu.



Quelques jours après avoir dévoilé de premières images, Netfix a poursuivi la promotion du film réalisé par Greg Jardin en dévoilant une première bande-annonce hallucinogène.



Jeu Intérieur, tout est dans le titre

D’après le pitch officiel, Jeu intérieur se déroulera pendant une fête de pré-mariage qui vire au cauchemar lorsqu’un invité se présente avec une mystérieuse valise. Si l’on en croit la bande-annonce, le film devrait prendre la forme d’un huis clos, tandis que le scénario devrait s’articuler autour d’un jeu qui provoque des hallucinations et des changements de personnalités.

Niveau esthétique, on peut déjà souligner la géométrie de certains plans, ainsi qu’une colorimétrie a priori très variée. Les axes de caméra, les valeurs de plans, l’aspect technique du film de manière générale paraît assez audacieux (travellings à 360 degrés, caméra subjective, split-screen, ralentis, flashs, visions de caméras infrarouges à la Aggro Dr1ft, etc).

Bizarre cette boule à neige…

Côté casting, le trouble-fête qui amène le jeu sera interprété par David W. Thompson, qui dégage un air de gourou faussement cool (le fait qu’il soit principalement montré de dos joue certainement). On retrouvera à ses côtés de jeunes acteurs principalement connus à la télévision : Brittany O’Grady (The White Lotus), Alycia Debnam-Carey (Les 100, Fear the Walking Dead), Gavin Leatherwood (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), etc.

Le film semble lorgne un peu du côté des derniers Harmony Korine, ce qui peut autant enthousiasmer que repousser. Concernant sa date de sortie, Jeu d’intérieur sera disponible sur Netflix le 4 octobre 2024, un peu avant Halloween (de la concurrence donc pour Terrifier 3, Venom : The Last Dance et Smile 2).