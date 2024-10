Films

Jeu intérieur : critique qui cherche encore son identité sur Netflix

Après Action ou vérité, Escape game et consorts, et alors que l’adaptation des Loups-Garous de Thiercelieux se profile fin octobre sur le N rouge, la transposition de nos loisirs et jeux d’ambiance au cinéma semble devenue un genre en soi. S’il n’est pas directement tiré d’une licence, Jeu intérieur (It’s What’s Inside) de Greg Jardin se place clairement sur ce filon, en déclinant certaines mécaniques au sein d’un pitch de science-fiction. Mais Brittany O’Grady (The White Lotus), David W. Thompson et Devon Terrell nous laissent-ils réellement participer à leur partie sur Netflix ?