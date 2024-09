« C’est génial » : Michael Keaton défend ce film de Quentin Tarantino, trop souvent sous estimé

S’il est de retour dans la peau Beetlejuice, Michael Keaton a profité de la promotion pour défendre un film de Quentin Tarantino.

Avec son apparition dans le nanar The Flash, son caméo inutile dans Morbius et sa participation qu’on ne verra jamais dans le film annulé Batgirl, Michael Keaton s’est fait spécialiste des productions super-héroïques ces dernières années. Des choix qui n’ont pas porté leur fruit (vu les retours catastrophiques ou les flops au box-office) et qu’on regrette forcément un peu vu le talent de l’acteur. Heureusement, il revient à l’un de ses premiers succès dans sa carrière : Beetlejuice avec la suite tant attendue Beetlejuice 2.

Si Michael Keaton regrette d’avoir joué dans Dumbo, il est donc ravi, pour changer, de retrouver ici un univers qu’il apprécie particulièrement. Depuis la Mostra de Venise, la promotion de Beetlejuice Beetlejuice s’est plus qu’intensifiée et forcément le comédien enchaîne les interviews. Et s’il défend bien sûr le nouveau film de Tim Burton avec des éléments de langage habituels, il s’est permis une petite digression sur un autre réalisateur : Quentin Tarantino, dont il a défendu un des films les plus mésestimés.

« Ce film-là, Michael ? Vraiment ? »

On se fait un Tarantino ?

C’est dans une interview pour The Wired que Michael Keaton a déclaré sa flamme pour Jackie Brown de Quentin Tarantino, sorti en 1997, dans lequel l’acteur joue le rôle d’un policier :

« Jackie Brown, je ne sais pas si vous avez vu Jackie Brown récemment. Jackie Brown est génial ! Je veux dire, tous ses films sont géniaux, mais il a tout réduit à sa forme la plus simple, en racontant une histoire très simple et cette ambiance. Il y a certains des meilleurs plans que j’ai jamais vus, et une bande-son géniale. Ouais, Quentin est génial.«

« T’avais pas intérêt à dire dû mal de ce film, Michael »

Un choix intéressant puisqu’en effet Jackie Brown est très souvent relégué au « bas du panier » de la filmographie de Tarantino par les spectateurs. La raison ? Il s’éloigne énormément de l’ambiance décomplexée et délirante des autres films du cinéaste (comme Pulp Fiction par exemple) et s’appuie au contraire sur un récit bien plus sérieux et moins cartoonesque. Pourtant, le film est d’une richesse narrative et d’une densité thématique assez époustouflante.

Espérons que les mots de Michael Keaton donnent donc envie aux curieux de redécouvrir ce chef-d’œuvre (n’ayons pas peur des mots). De son côté, Beetlejuice 2 sortira en salles le 11 septembre 2024.