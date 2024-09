Beetlejuice 2 : les premiers avis sur la suite du film culte de Tim Burton sont là

Les premiers avis de la presse concernant Beetlejuice 2 sont désormais disponibles.

Conduite par Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, et par Jenna Ortega, la nouvelle égérie/muse avec laquelle Tim Burton semble jouer les pygmalions, la suite du Beetlejuice de 1988 a enfin quitté le champ des arlésiennes pour s’inscrire dans la réalité. Enfin, une réalité évidemment déjantée, qui devrait balancer comme le pendule de Foucault entre le monde réel et un monde des morts démentiel tout droit sorti d’un esprit malade (en tout cas, c’est ce qu’on espère).

Tim Burton est aux commandes de ce Beetlejuice Beetlejuice, avec redoublement de nom pour un second volet, on voit d’ici comment pourrait s’appeler un potentiel troisième volume. Ce Beetlejuice 2 aurait sauvé Burton, qui était au fond du trou avant le tournage. Nous avons même appris qu’après le désastre Dumbo de Disney, Burton voulait prendre sa retraite. Mais il est bien de retour aux affaires avec ce Beetlejuice 2, 36 ans après le premier. Les premiers avis concernant le retour au pays des morts sont là. Revue de presse.

« Insérer musique de Joy Division »

Beetlejuice multifruits

« Le rythme effréné, l’énergie débordante et le flot continu de moments de franche rigolade témoignent de la joie que Burton semble avoir trouvée à revisiter ce monde, et pour quiconque a aimé le premier film, c’est contagieux. Cela s’applique également aux acteurs, qui se prêtent tous à cette folie vertigineuse. » David Rooney – The Hollywood Reporter

« Le plus miraculeux, c’est que Tim Burton a retrouvé son rythme de croisière, en revenant avec succès à la comédie noire et aux images scandaleuses qui ont marqué ses premières œuvres extraordinaires. » Alonso Duralde – The Film Verdict

« Burton s’est simplement permis d’être idiot et de s’amuser ; Beetlejuice Beetlejuice est rempli de sarcasmes sans envergure et de répliques dignes d’un jardin d’enfants, mais l’effet est réussi. Le film vous emporte sur son tapis magique frétillant de désordre et comporte une séquence de poésie fissurée, effrayante, élégante et drôle, qui est un classique de la vieille école de Burton. » Stephanie Zacharek – Time

L’état de la filmographie de Tim Burton

« La plus belle surprise : Beetlejuice Beetlejuice est cette chose rare, une comédie à gros budget qui est vraiment drôle. Le scénario d’Alfred Gough et de Miles Millar est truffé de punchlines qui font mouche, et les gags visuels de Burton parviennent à être hilarants tout en repoussant les limites de l’excentricité et du macabre d’une superproduction hollywoodienne. » Nicholas Barber – BBC

« Il s’agit incontestablement d’un retour heureux pour un réalisateur légendaire, ce qui contribue grandement à faire ressortir ce film au milieu d’une mer de suites mal conçues. » Marshall Shaffer – The Playlist

« Beetlejuice Beetlejuice n’est peut-être pas très frais ou substantiel – il s’agit essentiellement d’un plat réconfortant pour les fans de longue date de Burton – mais il sera difficile pour les spectateurs de réprimer un sourire de satisfaction ou un rictus de cimetière. » Jonathan Romney – Screen Daily

Lydia Deetz a cédé son rôle de jeune première

« Le film est le plus fort lorsqu’il se rappelle qu’il s’agit d’un film de Tim Burton et qu’il a le droit d’être bizarre. Bien qu’il soit plus lisse et moins artisanal que le millésime de 1988, il y a encore des éclairs de génie de série B. » John Nugent – Empire

« Il est juste dommage que la narration s’éparpille et que certaines intrigues (comme la discorde entre Beetlejuice et Delores) ne portent pas leurs fruits. Mais pour l’essentiel, Beetlejuice Beetlejuice est un amusant jeu avec l’au-delà. » James Mottram – Total Film

Un sacré coup de vieux

La plupart des critiques s’avèrent assez enthousiastes concernant le retour de Tim Burton. Après plusieurs années assez (trop ?) sage, il semble avoir lâché les chevaux pour ce Beetlejuice 2. L’humour et le jeu d’acteur font apparemment mouche, et la presse s’accorde à dire que le film ne se complait pas dans un fan-service excessif.

Après le joli succès de Mercredi, qui consacrait déjà un come-back de Burton vers des orientations plus gothiques, Beetlejuice 2 a des odeurs (de cadavres) de retour en grâce pour le réalisateur. Beetlejuice Beetlejuice est prévu pour ce 11 septembre dans les salles de cinéma françaises.