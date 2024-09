Tim Burton : on a classé tous ses films, du pire au meilleur

Beetlejuice, Batman : le Défi, Edward aux mains d’argent, Sleepy Hollow… Quel est le meilleur film de Tim Burton, le réalisateur le plus gothique d’Hollywood ?

Tim Burton est le paradoxe hollywoodien des années 90 : reconnu pour son caractère de marginal et ses films étranges, il est devenu la coqueluche du système au sein duquel il se sentait étranger, un peu à la manière de son très autobiographique Edward aux Mains d’Argent. Enchaînant les films devenus cultes et identifiables grâce à leur esthétique souvent noire et merveilleuse, Burton perdit de sa superbe au début des années 2000, lorsque son originalité devint une marque de fabrique avec, finalement, plus grand-chose d’original.

Débauché un temps par Disney pour qui il commit Alice aux Pays des Merveilles et Dumbo, le réalisateur semblait avoir définitivement la main. Mais revenant d’entre les morts avec le très attendu Beetlejuice Beetlejuice, il prouve aujourd’hui qu’il en a peut-être encore sous la pédale. L’occasion rêvée pour essayer de classer tous ses films, du moins bon au meilleur (selon une moyenne qui nous fait autant de mal qu’à vous).

"Ah ouais, ça c'est un sacré classement !"

20. Alice au pays des merveilles

Sortie : 2010

Durée : 1h48

"Mes yeux, mes yeeeeeeeux !"

Alice au pays des merveilles est à Tim Burton ce que Hook est à Steven Spielberg : une adaptation évidente pour leur auteur respectif, ancrée dans leur imaginaire, qui se transforme en déception inévitable.

Peut-être attendait-on trop de cette incursion du cinéaste dans l’univers de Lewis Carroll, piégée dès son introduction dans un entre-deux bâtard. Techniquement, cet Alice rempli à ras-bord de fonds verts numériques dessert le style habituel de Burton, qui s’est tant démarqué par le grain de la pellicule 35mm et la texture de ses effets pratiques. Non pas que les VFX soient en eux-mêmes une mauvaise chose, mais encore faut-il embrasser leurs possibilités.

Là où des réalisateurs comme Stephen Chow ont joué d’un irréalisme volontaire de leurs effets visuels pour tordre les corps et les transformer, Burton se contente de quelques panoramas peu inspirés et de quelques têtes gonflées. Dans ce manque profond de folie, la quête initiatique psychédélique d’Alice devient une bête aventure de fantasy avec supplément dragon et armure. Quel dommage...

19. DUMBO

Sortie : 2019

Durée : 1h52

Ok il est mignon, mais encore heureux !

A un moment, on pouvait encore croire que les remakes en prises de vues réelles de Disney pouvaient avoir un intérêt artistique s'ils étaient mis entre de bonnes mains, ou a minima des mains bien identifiées. Mais le Aladdin "de" Guy Ritchie, le Mulan "de" Niki Caro, le Pinocchio "de" Robert Zemeckis ou encore le Peter Pan et Wendy "de" David Lowery ont vite fait déchanter, et comprendre que l'échec du Dumbo réalisé par Tim Burton était symptomatique d'un problème de fond, et non un accident isolé.

Dans le Dumbo de 2019, il ne re...