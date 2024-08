« C’était devenu incontrôlable » : Beetlejuice 2 a sauvé (ou presque) Tim Burton, selon cette actrice

À quelques semaines de la sortie de Beetlejuice Beetlejuice, on a appris que le tournage du film avait permis à Tim Burton de véritablement retrouver le sourire.

Avec la bande-annonce disco de Beetlejuice 2, difficile de ne pas être au moins curieux concernant la suite du film culte portée par Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega. Prévu pour ce 11 septembre 2024, on a aussi hâte de revoir à l’écran l’univers et la patte de Tim Burton après le succès de sa série Mercredi (dont il avait réalisé quatre épisodes).

D’ailleurs, alors qu’on a appris que Michael Keaton se foutait totalement du destin de Batgirl, Catherine O’Hara, qui fera également son retour dans Beetlejuice Beetlejuice, a expliqué comment le tournage du film avait permis à Tim Burton de retrouver de la joie après avoir connu une période assez sombre de sa carrière.

De passage chez Screen Rant, Catherine O’Hara a donc évoqué le tournage de Beetlejuice Beetlejuice, et notamment comment le film était parvenu à aider Tim Burton, au moment où le cinéaste n’était pas au mieux :

Elle a ainsi décrit comment cette expérience a permis au réalisateur de retrouver sa joie de vivre, pour qu’il soit ensuite pleinement investi dans le développement de son film :

« Il voulait simplement retrouver ce sentiment où personne ne vous regarde, où vous essayez juste d’être intéressant et drôle et d’exprimer votre créativité. Et j’étais vraiment très heureuse pour lui, tous les jours du tournage de ce film. Il était si vivant et heureux et plein d’idées géniales et si ouvert aux idées, et c’était vraiment une expérience libératrice et créative. »