Batgirl annulé : Michael Keaton s’en fout totalement (et se moque sûrement de The Flash aussi)

Michael Keaton a reparlé de Batgirl (et indirectement de The Flash) et ça en dit long sur l’intérêt qu’il portait aux deux films.

Via la nouvelle bande-annonce de Beetlejuice 2, on a pu voir Michael Keaton rendosser l’un des rôles les plus marquants de sa carrière. En effet, pour cette suite particulièrement attendue du film culte de Tim Burton, l’acteur américain retrouve le personnage iconique du bio-exorciste, quasi 40 ans après le premier long-métrage.

Une manière de rappeler que Michael Keaton a également repris un autre de ses rôles cultes, en l’occurrence celui de Batman, dans le cadre de deux films : l’immonde The Flash, sorti en 2023, et Batgirl d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, finalement annulé par Warner Bros en août 2022 malgré un budget investi de 90 millions de dollars. Michael Keaton a récemment évoqué ce projet avorté en interview, et il a donné l’impression de complètement s’en foutre.

Oh non, pas encore…

Batman, le vrai Birdman de Michael Keaton

Michael Keaton a donc parlé de sa participation à Batgirl avec GQ, et il a avoué ne pas avoir prêté attention au malheureux destin du film. Il s’est tout de même montré compatissant par rapport à Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui étaient très déçus (et aussi choqués) de la décision finale de Warner Bros :

« Je m’en fichais [du sort de Batgirl]. C’était un gros chèque, sympa et amusant. J’aime ces garçons [les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah]. Ce sont des types sympas. Je les soutiens. Je veux qu’ils réussissent, et je pense qu’ils se sont sentis très mal, et ça m’a fait mal pour eux. Moi ? Je vais bien. »

« Je suis la nuit… Enfin j’étais la nuit, maintenant je suis parti. »

Cette déclaration, elle pourrait sans doute également s’appliquer à The Flash, dans lequel le rôle de Keaton n’avait de toute manière que peu d’importance. Si l’acteur semble donc ouvert à reprendre son personnage de Batman, il semble évident que ces choix sont plus motivés par l’aspect financier que par un véritable attrait pour le projet.

Mais pouvons-nous vraiment lui en vouloir (surtout par rapport à The Flash) ? Quoi qu’il en soit, nous pourrons bientôt retrouver Michael Keaton en tant que Beetlejuice pour Beetlejuice 2, prévu pour le 11 septembre 2024.