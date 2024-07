Beetlejuice 2 : une bande-annonce disco pour la suite du film culte de Tim Burton

Beetlejuice 2, la suite du film culte de Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega, se dévoile dans une bande-annonce disco.

Grâce à Mercredi, Tim Burton a retrouvé le chemin du succès, et pas qu’un peu ! Après un accueil plutôt positif de la part de la critique, cette nouvelle adaptation de La Famille Adams est rapidement devenue l’un des plus gros triomphes de Netflix, tout en étant nominée aux Golden Globes pour sa musique et la performance de son actrice principale Jenna Ortega.

On attend désormais avec impatience la saison 2, mais c’est une autre production de Tim Burton qui risque de nous intéresser dans les mois à venir. En effet, Beetlejuice 2, aka Beetlejuice Beetlejuice, la suite de son film culte de 1988, est prévu pour septembre 2024. Et justement, sa nouvelle bande-annonce bien disco vient tout juste de tomber, et elle nous donne quelques aperçus supplémentaires de ce à quoi ressemblera véritablement le long-métrage.

Bee(Gees)tlejuice 2

Les Bee Gees, des entrailles, des morts et évidemment Beetlejuice… Cette nouvelle bande-annonce nous promet toujours autant de choses pour ce Beetlejuice 2. Sans en dévoiler vraiment plus sur l’intrigue, elle nous montre rapidement le quotidien d’Astrid Deetz, la fille de Lydia, à son école, ainsi que plusieurs séquences comiques épaulées par l’esthétique si particulière de Tim Burton et de la musique Tragedy.

Beetlejuice Beetlejuice nous plongera 36 ans après les évènements du premier film, alors que la famille Deetz rentre à Winter River à la suite du décès de Charles Deetz. Mais tout bascule lorsqu’Astrid découvre une mystérieuse maquette de la ville dans le grenier et libère accidentellement Beetlejuice. Sans être une redite de son aîné, cette suite semble donc vouloir ramener l’univers dans un registre plus actuel tout en gardant ses qualités de comédie fantastique.

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice (spoiler, ce sera le titre du 3)

En plus d’avoir Tim Burton à la réalisation (et bien évidemment Danny Elfman à la musique), le film est également doté d’un casting aux petits oignons, avec, en vrac, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega (encore elle), Catherine O’Hara, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux et même Danny DeVito.

Beetlejuice Beetlejuice est prévu pour le 11 septembre 2024, il faudra donc patienter quelques mois de plus avant de pouvoir retrouver le monde de Tim Burton et celui des morts. D’ici là, n’appelez pas son nom trois fois !