Emma Stone est-elle une alien dans la bande-annonce complètement barrée de Bugonia ?

Bugonia, la prochaine comédie noire de Yórgos Lánthimos avec Emma Stone, se dote d’une nouvelle bande-annonce complètement barrée.

La première bande-annonce de Bugonia avait donné le ton de cette histoire grotesque dans laquelle deux ouvriers (Jesse Plemmons et Aidan Delbis) kidnappent leur PDG, qu’ils prennent pour une extra-terrestre. À partir de là, les situations toutes plus absurdes les unes que les autres semblent s’enchaîner, pour le plus grand plaisir des fans du réalisateur de The Lobster et Mise à Mort du cerf sacré.

La deuxième et toute nouvelle bande-annonce en dévoile davantage sur cette histoire à la fois absurde et étrangement crédible, remake du film sud-coréen Save the Green Planet! De Jang Joon-hwan, qui marquera la quatrième collaboration d’Emma Stone et Yórgos Lánthimos après La Favorite, Pauvres créatures et Kinds of Kindness. Nouvelles images, nouveau délire satirique, le tout battant au son de Good Luck, Babe!, le tube de Chappell Roan qui fait danser la Terre entière depuis 2024.

Bugonia : complotistes et envahisseurs

Si cette bande-annonce ne dévoile rien de radicalement différent de ce qui avait été vu dans la précédente (beaucoup d’images en commun, utilisation d’un tube pop, ambiance complotiste…), elle précise tout de même pas mal de choses. Elle dévoile notamment ce qui sera sans doute le premier dialogue entre Emma Stone et Jesse Plemmons après que le second a enlevé la première et lui a… rasé les cheveux. Pour l’empêcher de communiquer avec son vaisseau spatial, explique-t-il.

Et pourquoi l’a-t-il barbouillée de blanc ? Ça, il faudra attendre pour le savoir. Evidemment, dans un premier temps, ce qui transparaît, c’est le côté grotesque de voir deux hommes, sûrement un peu dérangés et dévorés par les théories du complot, kidnapper une femme au prétexte qu’elle serait une dangereuse extra-terrestre. Mais qui connaît un peu Lánthimos se doute qu’il y aura bien plus, dans Bugonia, qu’une lecture au premier degré d’événements simplistes.

Pauvre victime ou dangereuse alien ?

La satire politique et écologique pointe déjà le bout de son nez dans ces quelques échanges qui soulignent l’absurdité d’un monde détruit à petit feu par des ultra-riches. Qui pourraient-ils être, ces monstres, si ce n’est des extra-terrestres ? Et si la théorie des personnages de Jesse Plemmons et Aidan Delbis s’avérait vraie ? Et si Bugonia était une version comique de 10 Cloverfield Lane ?

À moins que les spectateurs se rangent presque malgré eux du côté de deux véritables psychopathes prêts à séquestrer une femme pour répondre aux exigences de leur paranoïa ? Cette bande-annonce donne l’impression que Bugonia sera aussi déstabilisant que Kinds of Kindness, mais aussi mordant que La Favorite et surtout aussi pop que Pauvres Créatures. Vaste programme. On y croit ? Le film sera à découvrir en salles dès le 26 novembre 2025.