Un nouveau film de David Lynch bientôt annoncé, après le refus de Netflix de produire Snootworld ?

David Lynch a une annonce à faire, et elle est pour très bientôt.

Plus de deux décennies après Inland Empire, David Lynch pourrait enfin être de retour à la réalisation d’un film. On a appris récemment que son projet de long-métrage d’animation Snootworld a été refusé par Netflix, mais que le cinéaste ne baissait pas les bras pour autant. Et si, à la manière de Kevin Costner avec Horizon : une saga américaine et de Francis Ford Coppola avec son fiasco Megalopolis, le cinéaste avait décidé de prendre les choses en main ?

Cela fait plus de sept ans, avec la saison 3 de Twin Peaks, que le cinéaste n’est plus repassé derrière une caméra pour un gros projet (il y a eu quelques étranges courts métrages ici et là), mais comme pour tout génie du cinéma, on ne se soucie pas de son temps passé loin de l’industrie, et on préfère attendre son retour avec impatience. Ça tombe bien, car David Lynch pourrait revenir très bientôt, c’est en tout cas ce que l’on peut espérer après un message mystérieux sur les réseaux sociaux.



Non, on ne t’a pas mis sur écoute pour avoir les infos en avance David, promis

David Lynch : Snoot ou pas Snoot ?

C’est sur X (anciennement Twitter) que Lynch a posté une courte vidéo face caméra, pour faire son annonce.

« Mesdames et messieurs, quelque chose se prépare…. Quelque chose que vous allez voir et entendre. Et cela arrivera le 5 juin. »

C’est donc très prochainement que l’on aura des nouvelles de ce mystérieux projet du réalisateur de Mulholland Drive et de Blue Velvet. Pour l’instant, impossible de déterminer de quoi cette annonce retourne : film ? Série ? Sa propre version de Dune 2, pour montrer à Villeneuve qui est le patron ? La question se pose, mais on peut tout de même penser à son projet le plus récent : Snootworld.

Pour rappel, Snootworld est un projet de film d’animation que David Lynch a en tête depuis longtemps, et que Netflix a refusé. Le metteur en scène s’était même associé à Caroline Thompson, scénariste, entre autres, de L’Étrange Noël de monsieur Jack et d’Edward aux mains d’argent. Le long-métrage conte l’histoire des Snoots, petits êtres vivants dans notre monde, et dont l’univers sombre dans le chaos lorsque l’un d’eux tombe dans un tapis.

Seul problème avec cette théorie, David Lynch ne tient pas particulièrement à réaliser Snootworld, et voit plutôt cette tache revenir à sa fille, Jennyfer Lynch. Cette annonce pourrait donc être n’importe quoi, mais pour avoir la réponse, il ne faudra pas tant patienter, et on en parlera surement ici dès le 5 juin.