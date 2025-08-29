Jay Kelly : les premiers avis sur la comédie Netflix avec George Clooney sont tombés

George Clooney, Adam Sandler et le réalisateur Noah Baumbach seront de retour sur Netflix avec la comédie Jay Kelly, dont les premiers avis viennent de tomber.

Après l’affreux navet Minuit dans l’Univers, George Clooney va faire son retour sur Netflix, et sous une bien meilleure étoile. L’acteur sera prochainement à l’affiche de Jay Kelly, une comédie dramatique signée Noah Baumbach, qui marquera la quatrième collaboration entre le cinéaste et le géant du streaming après The Meyerowitz Stories, Marriage Story et White Noise.

Pour l’occasion, le réalisateur retrouvera également l’acteur Adam Sandler, qui a déjà tourné pour lui dans The Meyerowitz Stories, ainsi que Laura Dern, qui a joué dans Marriage Story (et remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle au passage). L’histoire, décrite comme un récit initiatique pour les adultes, est centrée sur un acteur hollywoodien vieillissant qui se retrouve embarqué avec son fidèle manager dans un road trip express et « étonnamment introspectif » à travers l’Europe.

À lire aussi Netflix fait son Birdman avec George Clooney : bande-annonce prometteuse pour la comédie Jay Kelly

Le film est prévu pour septembre sur Netflix, mais a récemment été présenté en avant-première à la Mostra de Venise où il est en compétition. Les premiers avis de la presse sont donc récemment tombés, et ils sont plutôt mitigés.

HOLLYWOOD, TON UNIVERS IMPITOYABLE

« Une star affable joue une autre star affable qui fait le bilan de sa vie et de sa carrière lors d’un festival de cinéma en Toscane dans une œuvre cinématographique narcissique, extrêmement sentimentale et égocentrique. » – The Guardian

« Jay Kelly est un portrait fictif du monde du cinéma, réalisé avec beaucoup de soin, de tendresse et d’humour, et c’est la définition même d’un film qui se regarde facilement. » – Variety

« Il y a un plaisir certain qui se dégage du travail nuancé d’Adam Sandler et du casting, follement riche en rôles secondaires de talent. Mais ce quatrième long métrage du réalisateur pour Netflix est, au mieux, un Baumbach moyen. » – The Hollywood Reporter

Il a mangé du Clooney

« C’est bien sûr Clooney qui porte et couronne cette comédie dramatique conçue au millimètre près pour toucher le cœur des cinéphiles (et, pour parler de l’éléphant dans la pièce Netflix, les votants pour les cérémonies de récompenses). » – The Playlist

« En tant que réalisateur, Baumbach est suffisamment malin pour dénoncer les clichés de son métier, mais aussi suffisamment généreux pour les mettre à profit malgré tout. » – The Telegraph

« Le scénario très habilement conçu, coécrit par Baumbach et l’actrice et scénariste britannique Emily Mortimer, trouve le juste équilibre entre les private jokes et les remarques lucides sur l’angoisse liée au statut social, la futilité de la culture people et la fragilité des liens familiaux. » – The Independant

L’équipe d’Écran Large s’excuse pour la blague sous la précédente image

« Noah Baumbach n’a pas la capacité unique de Sofia Coppola à exploiter la richesse d’un personnage afin d’en révéler les désirs, mais lui, Mortimer et Clooney partagent une vive compréhension des ressentiments qui peuvent naître par rapport à ce que nous sommes et la façon dont nous sommes perçus, et de la manière dont la célébrité peut creuser cet écart au point où les amitiés et les familles risquent de se défaire sans que personne ne s’en aperçoive. » – IndieWire

« Le film reflète la façon dont les méga-stars gèrent leurs business. Le scénario, écrit par le réalisateur et Emily Mortimer, amasse les touches d’ironie avec une diligence admirable. Mais c’est aussi avant-gardiste que se moquer de Donald Trump parce qu’il est orange. » – The Irish Times

Avec des notes comprises entre 1/5 (pour Guardian) et 5/5 (pour le Telegraph) on peut dire que Jay Kelly divise particulièrement, sauf peut-être sur la performance de George Clooney louée à plusieurs reprises. Pour se faire notre propre avis, il faudra toutefois attendre sa diffusion le 5 décembre prochain sur Netflix.