Cette belle-mère devient votre pire cauchemar dans la bande-annonce horrifique de The Front Room

The Front Room, nouveau film d’horreur A24 réalisé par Sam et Max Eggers, s’est dévoilé dans une bande-annonce cauchemardesque.

En produisant et en mettant en avant des nouveaux cinéastes prometteurs (Ari Aster, Alex Garland, Ti West), des projets étonnants et des films à Oscars (Moonlight, Everything Everywhere All at Once, The Whale), A24 est devenu en peu de temps un nom incontournable d’Hollywood.

Et justement, alors que les réalisateurs du prochain film Street Fighter ont décidé de quitter le projet pour se concentrer sur leur prochaine collaboration avec A24, le studio américain vient de dévoiler la bande-annonce d’un de ses prochains films d’horreur, The Front Room. Et même si on n’en avait pas trop entendu parler avant, ça va devenir un film à suivre de près.

The Front Room

« Être enfermé avec un nouveau-né et une belle-mère peut rendre n’importe qui cinglée. » C’est avec cette phrase que se termine la bande-annonce de The Front Room, et pour le dire franchement, si vous n’avez pas une super relation avec votre belle-mère, vous allez probablement vous sentir concerné. En effet, ce film racontera l’histoire d’un couple obligé de prendre en charge la mère malade du mari (belle-mère de l’épouse donc) alors qu’ils attendent leur premier enfant. Seul bémol : la belle-mère en question est complètement folle et très probablement possédée par un démon.

Réalisé par Max et Sam Eggers (les frères de Robert Eggers, le réalisateur de The Lighthouse, The Witch, The Northman et le prochain Nosferatu) et adapté de la nouvelle éponyme de Susan Hill sortie en 2016, The Front Room nous emmènera donc dans une atmosphère glauque et oppressante similaire à celles d’autres productions horrifiques A24, comme The Witch ou La Main. On retrouvera notamment au casting Brandy Norwood alias Brandy (Souviens-toi… l’été dernier 2), Kathryn Hunter, Andrew Burnap (WeCrashed) ou encore Neal Huff.

Vive les belles-mères possédées en tout cas

Il s’agira du premier long-métrage de Sam et Max Eggers et au vu des images, on se dit qu’il y aura surement un sous-texte religieux et une grande part de surnaturelle. Si vous êtes curieux de découvrir une itération diabolique de votre belle-mère (ou relativiser sur votre relation avec elle), The Front Room est prévu pour le 6 septembre 2024 aux États-Unis. En revanche, aucune date de sortie française n’est connue pour le moment.