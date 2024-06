Street Fighter : le film perd (déjà) ses réalisateurs, quel avenir pour la bande à Ryu au cinéma ?

Les réalisateurs du prochain film Street Fighter, Danny et Michael Philippou, ont quitté le navire, ça n’annonce rien de bon pour la suite.

Entre les récentes séries The Last of Us et Fallout, dont la saison 2 est d’ailleurs déjà confirmée, on peut commencer à se dire que les adaptations de jeux vidéo ont enfin la cote auprès du public et de la critique. Le casting du film adapté du jeu vidéo d’horreur Until Dawn vient également de se dévoiler, tandis que Konami nous a présenté une vidéo pour teaser Silent Hill 3 de Christophe Gans. Tout semble donc aller mieux entre les deux médias, même s’il est encore difficile d’oublier les purges telles que les longs-métrages Sonic ou l’affreux Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

Et en parlant de mauvaise adaptation, on attendait assez impatiemment de voir ce que le prochain film Street Fighter allait donner, surtout après ses grands frères qui étaient loin d’être parfaits pour le dire poliment. Malheureusement, le long-métrage part déjà avec un gros désavantage, puisqu’on vient ainsi d’apprendre que ses deux réalisateurs avaient quitté le projet.

Street Fighter, combat ou combat pas ?

On pensait pourtant que Capcom et Legendary avaient plutôt bien choisi en prenant Danny et Michael Philippou pour réaliser ce nouveau Street Fighter. Ces jumeaux australiens, originalement connus en tant que Youtubeurs via leur chaîne RackaRacka, s’étaient en effet illustrés en 2022 avec leur tout premier long-métrage, La Main. Le film d’horreur avait rapidement rencontré un très gros succès critique et financier (plus de 92 millions de dollars de recettes au niveau mondial pour un budget de 4 millions et demi), permettant aux deux frères de démarrer de la meilleure des manières leurs carrières de réalisateurs.

Mais comme l’a révélé The Hollywood Reporter, le duo de cinéastes a finalement décidé de quitter la production du film Street Fighter, non pas à cause d’un conflit de vision artistique, mais tout simplement pour une question d’emploi du temps. En effet, Capcom et Legendary désiraient commencer le tournage le plus tôt possible, mais les deux frères devaient dans le même temps se concentrer sur leur autre projet : Bring Her Back, distribué par A24 (avec qui ils ont collaboré pour La Main).

Bonjour, en chantier, je m’appelle Teuse…

La franchise Street Fighter a déjà été adaptée à plusieurs reprises par le passé. On peut penser aux différents longs-métrages animés sortis entre le milieu des années 90 et la fin des années 2010, et notamment à Street Fighter II : Le film, qui est sans doute le meilleur. Niveau live action, impossible d’oublier le génialissime Street Figher – L’ultime combat avec Jean-Claude Van Damme en 1994 (c’est évidemment sarcastique), qui avait failli avoir une suite (ne demandez pas pourquoi).

On peut aussi noter le très moyen Street Fighter : La Légende de Chun-Li en 2009, et la web-série britannique de Joey Ansah et Christian Howard diffusée sur YouTube Street Fighter: Assassin’s Fist, que beaucoup considèrent comme la seule adaptation potable en prises de vue réelle.

Une qualité de photo digne de la qualité du film

Pour revenir à la prochaine adaptation, il sera évidemment intéressant de voir quel cinéaste les studios dégoteront pour remplacer le duo Philippou. Concernant les frères, le tournage de Bring Her Back devrait commencer en Australie dès ce mois de juin 2024. On y retrouvera l’actrice plusieurs fois nominée aux Oscars Sally Hawkins (La Forme de l’eau) ainsi que Billy Barratt (Invasion).