Until Dawn : le film adapté du jeu vidéo d’horreur dévoile son casting

Le casting de l’adaptation du jeu de Supermassive Games et Sony, Until Dawn, réalisé par David F. Sandberg, a été en partie dévoilé.

Après Uncharted, Sony continue d’adapter ses licences en longs-métrages, et le choix des jeux qui passent par la case grand écran est toujours aussi… spécial. En effet, après avoir transposé au cinéma la licence de Nathan Drake, hommage évident à Indiana Jones et aux films d’aventure en général, la firme japonaise travaille donc sur l’adaptation d’Until Dawn.

Ce qui est étrange avec ce choix, c’est que le jeu de Supermassive Games est l’un des plus cinématographiques de l’ère PlayStation 4. En effet, celui-ci est une sorte de grand pot-pourri du genre du slasher. C’est un jeu narratif se basant énormément sur la mise en scène. C’est simple, pour certains, Until Dawn ressemble plus à un gros film à choix multiples qui se traverse en 7-8h qu’à un jeu vidéo. Il est donc assez logique de se demander la légitimité d’un tel projet, mais peut être que ce Until Dawn sera une bonne surprise, en tout cas, son casting en est une.

Until Dawn, rising stars

C’est Deadline qui a été le premier à rapporter les noms qui seront à l’affiche du film de David F. Sandberg, réalisateur entre autres de Dans le noir, Annabelle 2 et, plus récemment, des deux films Shazam !. De quoi faire frissonner. Pour composer l’équipe d’ado qui remplira ce slasher, on retrouvera donc Ella Rubin (L’Idée d’être avec toi), Michael Cimino (Love, Victor), Ji-young Yoo (Les Expatriées) et Odessa A’zion (Hellraiser 2022, Grand Army).

Logiquement, c’est un casting plutôt jeune que l’on retrouve pour ce film, mais tous ces comédiens et comédiennes ont déjà quelques jolis faits d’armes derrière eux et sont clairement des étoiles montantes d’Hollywood. Dans le reste de l’équipe, le scénariste Gary Dauberman (Salem’s Lot de 2024) s’occupera d’écrire le film, en travaillant sur une première version écrite par Blair Butler (Le Bal de l’Enfer).

Ah oui, il y a Rami Malek dans le jeu, aussi

Vertigo et Sony Production co-produisent Until Dawn, qui n’a pas encore de date de sortie prévue ni de synopsis officiel, même si on peut supposer que celui-ci se rapprochera de l’histoire du jeu. Pour les novices, dans le jeu, huit jeunes adultes sont bloqués dans les montagnes fictionnelles de Blackwood Pines, et découvrent qu’ils ne sont pas seuls là-bas et qu’un tueur les poursuit.

Le film est décrit comme « une lettre d’amour rated-R [interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte aux États-Unis, ndlr] au genre du film d’horreur« . Bref, il y a de quoi être à la fois inquiet (vu l’équipe du film) et excité (vu le jeu vidéo). En tout cas, on peut toujours se rassurer en se disant que Sony est aussi derrière la très réussie adaptation en série de The Last of Us, qui pourrait d’ailleurs être bien plus longue que prévu de son côté.