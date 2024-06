De Game of Thrones aux loups-garous : Kit Harington est dans la bande-annonce de The Beast Within

Kit Harington revient en tant que roi de la forêt dans la bande-annonce horrifique de The Beast Within d’Alexander J. Farrell.

Même si on sait que la série sur Jon Snow dérivée de Game of Thrones a été mise de côté, ça ne veut pas dire pour autant qu’on ne peut plus voir Kit Harington sur petit ou même grand écran. En effet, après la fin de la série de HBO, l’acteur britannique s’est consacré quasi intégralement au cinéma. On a ainsi par exemple pu le voir dans le film Marvel Les Eternels, ou plus notamment avec un premier rôle dans l’avant-dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan.

Et peu après l’annonce de ce projet d’apocalypse avec des loups-garous, on va désormais pouvoir voir comment Kit Harington se débrouille dans le registre de l’horreur. Il sera ainsi bientôt à l’affiche de The Beast Within, un film d’épouvante dans lequel il interprète un père de famille du siècle dernier se transformant en loup-garou.

Kit Harington dans la peau d’un loup-garou

Après le thriller Poussière de sang, Kit Harington fait donc son retour au cinéma avec le film de loup-garou The Beast Within (qui signifie en français « La Bête à l’intérieur« ), dont voici le synopsis :

« 1965, une fillette de 10 ans commence à s’interroger sur la vie inhabituelle qu’elle mène dans l’enceinte fortifiée de sa famille, au fin fond des montagnes de l’Arkansas. Elle découvre qu’une fois par mois, son père se transforme en monstre. »

Si on arrête de faire la blague « You know nothing Jon Snow », tu nous bouffes pas ?

Il a été dans la peau d’un roi bâtard, il sera désormais dans celle d’un loup-garou, et ce n’est pas métaphorique. À en croire cette bande-annonce, on peut en effet penser que The Beast Within s’inspire de certaines histoires où la peau d’un loup est nécessaire pour se transformer en monstre, Kit Harington arborant un tel vêtement sur plusieurs images. En plus de l’interprète de Jon Snow, on retrouvera également au casting Ashleigh Cummings, James Cosmo et Caoilinn Springall.

Réalisé par Alexander J. Farrell (Refugee, Making a Killing) à partir d’un scénario de Greer Taylor Ellison, The Beast Within semble donc lorgner du côté de l’horreur bien glauque. Concernant sa sortie, le long-métrage est prévu aux États-Unis pour le 26 juillet 2024, et on attend de notre côté encore une date française pour savoir quand on pourra en profiter.