L’apocalypse avec des loups-garous : ce projet dingo est direct dans le top 10 de nos attentes

Si vous aimez les films de loups-garous (comme nous), Werewolves est pour vous puisque c’est une version apocalyptique du genre. Et il y a déjà une première photo de la créature.

Même s’ils ont vécu une période assez creuse, on a l’impression que les Monstres Universal commencent enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Ils feront en effet partie de futures productions intéressantes, par exemple le prochain long-métrage de Maggie Gyllenhaal The Bride!, qui a d’ailleurs agrandi son casting autour de Christian Bale, ou encore le film de loup-garou Wolf Man de Leigh Whannell.

Reste à voir s’il s’agit juste d’une tendance ou si ces jolies bébêtes seront vraiment sur le devant de la scène à l’avenir, et pas uniquement dans des productions Universal. Et justement, un thriller d’horreur bien curieux a récemment dévoilé sa date de sortie, et il contient lui aussi un loup-garou… enfin, plutôt BEAUCOUP de loups-garous.

Une version un peu plus moderne s’il vous plait

Werewolves, un film… avec des loups-garous

On parle donc de Werewolves, un film réalisé par Steven C. Miller (Évasion 2 : Le Labyrinthe d’Hadès, Marauders) dont le titre au pluriel est loin d’être le fruit du hasard, comme on peut le voir avec ce synopsis :

« Le temps d’une nuit, une super-lune a provoqué la mutation d’un gène latent chez chaque humain de la planète, transformant toute personne se trouvant sous le clair de lune en loup-garou. Le chaos s’en est suivi et près d’un milliard de personnes sont mortes. Aujourd’hui, un an plus tard, la super-lune est de retour. »

Et la première image de la créature a été dévoilée :

La première image de Werewolves (le film hein, des images de loup-garou, y’en a plein d’autres)

Niveau casting, on y retrouvera Katrina Law (NCIS), Ilfenesh Hadera (Godfather of Harlem), James Michael Cummings (City On The Hill) et surtout Frank Grillo, qu’on a notamment pu voir chez Marvel (Brock Rumlow/Crossbones), dans Boss Level, Warrior, ou dans deux épisodes de la saga American Nightmare.

Ce projet ressemble justement beaucoup à American Nightmare (entre les loups-garous et les américains timbrés, que choisir ?), avec son concept de nuit mortellement dangereuse et apocalyptique. Il faudra ainsi voir si Werewolves aura un destin similaire à celui de la saga de James DeMonaco : une belle idée de départ… et finalement pas grand-chose de plus.

« Frank, dispo pour bastonner des loups-garous ? »

Où sont les films de loups-garous ?

Réalisé à partir d’un scénario de Matthew Kennedy (Bloodline), le film est produit et distribué par Briarcliff Entertainment et The Solution Entertainment Group, qui ont donc récemment révélé sa date de sortie américaine, à savoir le 6 décembre 2024. Et au vu de l’intrigue, on peut peut-être s’attendre à un sympathique spectacle d’horreur chaotique à montrer aux petits et grands (c’est une blague évidemment, ne le montrez pas à vos enfants, ce serait dommage de les traumatiser).

Ce qui est sûr, c’est que tous les amateurs de loups-garous vont noter la date dans leur calendrier, vu la rareté de ces belles boules de poil au cinéma. Hormis les grands classiques comme Hurlements et Le Loup-garou de Londres, il y a bien peu à se mettre sous la dent : Ginger Snaps, Wolf avec Jack Nicholson, le maudit Wolfman avec Benicio Del Toro, le cas d’école Cursed de Wes Craven, Dog Soldiers réalisé par Neil Marshall, ou encore les lycans de la saga Underworld.

« As-tu jamais dansé avec le loup-garou au clair de super-lune ? »

Difficile donc de faire la fine bouche et ne pas être un minimum (ou un maximum) curieux face à ce film censé mettre en scène une tonne de loups-garous. On attend encore une date de sortie française, mais pour savoir de quel poil Werewolves sera vraiment fait, rendez-vous en décembre !