Frankenstein : le film The Bride! agrandit son casting autour de son Christian Bale méconnaissable

Le casting de The Bride!, le Frankenstein de sa sœur Maggie Gyllenhaal avec Christian Bale, vient de s’agrandir, et pas avec n’importe qui !

S’il y a un film qui pourrait remettre au goût du jour le mythe du monstre de Frankenstein, c’est bien The Bride! de Maggie Gyllenhaal. L’actrice s’est en effet tourné vers la réalisation depuis quelque temps avec son premier film The Lost Daughter en 2021 et a désormais montré le désir de raconter une histoire autour du personnage de la fiancée de Frankenstein. Le rôle principal est ainsi revenu à Jessie Buckley, qu’on a déjà pu voir dans Women Talking de Sarah Polley, Men d’Alex Garland ou même The Lost Daughter, tandis que la créature sera interprétée par nul autre que l’immense Christian Bale.

Pour le reste, on peut aussi noter la présence de Penelope Cruz, Annette Bening ou encore le mari de Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard. Et justement, alors que l’on a pu admirer les premières images de The Bride! avec un Christian Bale méconnaissable, on commence à se dire que le film a vraiment une allure de réunion de famille.

Fais attention, tu en as mis partout !

The Bride!, Gyllenhaals and Co

En effet, après le mari, c’est au tour du frère de la réalisatrice d’intégrer le casting, en la personne de Jake Gyllenhaal. C’est dans une longue interview pour The Hollywood Reporter que l’acteur a officiellement annoncé qu’il serait dans The Bride! :

« Je ne vais pas être cette personne dans une interview qui devient émue à ce sujet [faire partie du casting du film de sa sœur] mais c’est quand même vraiment émouvant pour moi. »

Dans la même interview, Gyllenhaal a également expliqué que son amour de l’acting lui était justement venu de sa sœur, notamment lorsqu’il l’avait vu dans une production de South Pacific (une comédie musicale américaine d’Oscar Hammerstein II et Joshua Logan) au lycée :

Hâte de voir Mysterio contre Batman en tout cas

« Je l’adorais et elle me disait de dégager [rires]. De toute évidence, on est né pour ça [être acteur]. Ma sœur a toujours été brillante. Elle m’a présenté quelque chose que je poursuivrais inévitablement pour toujours. Dès qu’elle prend une décision et qu’elle fait quelque chose, je me dis : Wow, je dois essayer ça. »

Pour le moment, on ne sait pas quel rôle jouera Jake Gyllenhaal, mais il est certain que son inclusion à un casting déjà bien fourni ne peut que nous faire saliver. The Bride! n’est toutefois prévu chez nous que pour 1er octobre 2025, il faudra donc patienter encore un peu pour voir de quoi il en retournera réellement.