Game of Thrones : la fin était décevante avoue Kit Harington et il sait très bien pourquoi

Kit Harington a encore détaillé son avis sur la fin de Game of Thrones et avoué qu’elle n’était pas à la hauteur.

Printemps 2019. Des fans du monde entier attendent de savoir comment se finira Game of Thrones, la série phare de HBO, constituée de six épisodes. Quelques semaines plus tard, c’est la débandade. La plupart des spectateurs sont en colère dénonçant une fin bâclée et incohérente, voire des arcs de personnages complètement ratés. Heureusement, et ce malgré ses quelques défauts, le spin-off House of the Dragon a presque réussi à faire oublier la fin ratée de Game of Thrones.

On dit presque, car certains acteurs l’ont encore bien en tête et la regrettent. Si nous avions laissé Jon Snow en exil et que Kit Harington a expliqué ne pas regarder House of the Dragon, il est justement revenu sur le grand final de GOT et sait apparemment parfaitement pourquoi il a été décevant.

Quand tu dois te battre contre des hordes de fans acharnés

Le fin mot de l’histoire

En pleine promo pour la saison 3 de Industry, Kit Harington a été interrogé par GQ sur sa nouvelle carrière. Sauf que bien évidemment, le comédien n’a pas pu échapper à son passé. Ainsi, comme régulièrement, il a du discuter de la série qui l’a propulsé sur le devant de la scène, Game of Thrones et surtout sur sa fin. Il en a profité pour expliqué pourquoi elle était ratée selon lui et qu’il était presque impossible de faire mieux à l’époque :

« Je pense que le problème avec la fin de Game of Thrones, c’est que nous étions tous tellement fatigués que nous n’aurions pas pu continuer plus longtemps. Je comprends que certains aient pensé que c’était précipité et je suis peut-être d’accord avec eux. Mais je pense qu’il n’y avait pas d’autre solution que d’arrêter. Je regarde des photos de moi dans cette dernière saison et j’ai l’air épuisé, à bout. Je n’avais pas l’énergie en moi pour d’autres saisons. […] Tout le monde a le droit d’avoir son opinion. Je pense que des erreurs ont été commises, en termes d’histoire, vers la fin peut-être. Je pense qu’il y a eu des choix intéressants qui n’ont pas fonctionné. »

Kit Harington n’a pas oublié pour autant de rappeler son ressenti face à cette vague de colère, voire parfois de haine, face à une saison finale de Game of Thrones pas du tout à la hauteur des attentes :

Quand tu vois les scénaristes de la saison 8 arriver

« Je suis arrivé sur cette série et tout le monde l’adorait ; j’ai quitté cette série et soudain tout le monde la détestait. Je me suis vraiment demandé ce qu’il se passait. À l’époque en plus, je devais renvoyer cette image de perfection absolue et de « coolitude » à propos de ce que je faisais mais la réalité c’est qu’à peu près tout me terrifiait. »

Face à sa horde de fans, il avait du mal à gérer à la fois sa vie personnelle et sa célébrité. Il faut en effet rappeler que Kit Harington était alcoolique avec des tendances suicidaires à cette période et avait fait une cure de désintoxication pour s’en sortir. Autant dire qu’on comprend pourquoi l’acteur, alors seulement âgé de 32 ans, était épuisé et avait besoin de passer à autre chose.

Il ne devrait d’ailleurs pas avoir le droit à sa série sur Jon Snow, HBO ayant changé ses plans. En revanche, avant la sortie de la saison 3 de House of the Dragon, la chaîne nous offrira un autre spin-off de Game of Thrones avec A Knight of the Seven Kingdoms prévue pour cet été 2025.