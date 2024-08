House of the Dragon : Kit Harington alias Jon Snow explique pourquoi il ne regarde pas la série

Kit Harington, le Jon Snow de Games of Thrones, a avoué ne pas pouvoir voir la série House of the Dragon de HBO.

La saison 2 de House of the Dragon vient de se terminer et elle a un peu divisé les fans. Lenteur, manque d’action… les spectateurs ont reproché beaucoup de choix et ce n’est pas l’épisode final qui a permis de redresser la barre, les showrunners ayant décidé de repousser la guerre ultime entre les Hightower et les Targaryen pour les prochaines saisons.

En attendant l’arrivée de la saison 3 de House of the Dragon avec beaucoup plus d’actions comme promis par Ryan Condal, les médias étaient a priori curieux d’avoir l’avis des anciennes vedettes de GOT sur cette saison 2, d’autant plus que la conclusion de la série-mère s’était, elle aussi, fait détruire par le public. Alors qu’un personnage de Game of Thrones a fait son grand retour dans le final de House of the Dragon saison 2, un certain Kit Harington a donné son avis sur ce spin-off.

LOSE OF THE DRAGON

Lors d’un entretien avec Associated Press et dans le cadre de l’avant-première de la saison 3 de Industry, autre série HBO que l’acteur vient de rejoindre, Kit Harington s’est donc exprimé à propos de House of the Dragon et sa réponse est plus que surprenante :

« Je ne peux pas la regarder… Je crois que j’ai tout simplement passé trop de temps dans cet univers ? Je leur souhaite à tous le meilleur. On me dit que la série est merveilleuse et qu’elle marche très bien. Mais personnellement, je ne crois pas que je regarderai. Et je ne pense pas non plus avoir envie de revoir Game of Thrones avant quelques années. »

Le message est clair et ce n’est pas étonnant qu’il veuille tourner la page après avoir passé autant de temps à Westeros. Par ailleurs, pas sûr que l’acteur est vraiment envie de consacrer encore du temps à l’univers puisque la série sur Jon Snow a été abandonnée (plus ou moins), HBO ayant d’autres plans pour son personnage.

Triste notre Jon

Toutefois, il y a anguille sous roche et difficile de savoir si l’acteur dit vrai ou non. En effet, en 2022, pendant la diffusion de la saison 1, l’acteur avait tenu des propos totalement inverse, en affirmant qu’il avait bel et bien regardé la série à The Hollywood Reporter et l’avait « adoré » et trouvait que « Sapochnik [et le reste des équipes] avaient fait un travail fantastique ».

Que doit-on donc croire ? Impossible à dire, mais ce n’est pas vraiment le plus important. Ici, tout ce qu’on attend, c’est l’arrivée de cette troisième saison d’House of the Dragon pour enfin profiter des grosses batailles et aussi, un peu, la plus chevaleresque Knights of the Seven Kingdom qui devrait arriver en 2025. Vivement.