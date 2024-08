Marvel : Kit Harington n’a pas choisi de jouer dans Les Eternels pour le scénario (au contraire)

Kit Harington a accepté de jouer dans l’univers Marvel, mais ce n’est pas pour le scénario des Eternels qu’il a accepté.

On a presque tendance à l’oublier, mais Kit Harington fait bien partie du MCU. L’acteur, qui s’est fait connaitre grâce à Game of Thrones, a eu droit à un rôle dans le monde des super-héros de Kevin Feige dans Les Eternels. Le film a énormément divisé les fans de la franchise et a surtout été un bel échec au box-office pour la filiale de Disney. Depuis, on attend des nouvelles d’une éventuelle suite au long-métrage de Chloé Zhao, et celles-ci sont rares.

Marvel promet que Les Éternels vont revenir, oui, mais personne ne sait vraiment comment. Pire, cela fait bientôt trois ans que l’équipe de super-héros ne donne plus de vrai signe de vie. Une attente longue, même pour les acteurs, qui se sont lancés dans l’engrenage Marvel sans même forcément savoir s’ils y reviendront un jour. C’est le cas de Kit Harington, qui a vu sa série sur Jon Snow quasi annulée, mais d’après ce qu’il raconte, il n’a pas l’air trop déçu, car il n’avait pas choisi de faire Les Éternels pour la qualité du rôle.

« Je suis la pour environ 3m12 »

Des regrets éternels ?

C’est au micro de GQ Magazine que Kit Harrington s’est exprimé sur son passage dans l’univers chapeauté par Kevin Feige. Si le comédien ne dit pas si son personnage reviendra un jour ou non, il a tout de même expliqué pourquoi il a accepté d’incarner Dane Withman.

« Je ne vais pas faire semblant d’avoir accepté ce [rôle] parce qu’il était différent et intéressant. C’est juste que si Marvel t’appelle, tu dois le faire. »

Au moins les choses sont clair, et dans un système aussi langue de bois qu’Hollywood, ça fait du bien d’entendre des acteurs dire ce qu’il pense vraiment (surtout sur des aussi grosses machines que Marvel).

« Oh non, c’est pas le bon choix de carrière«

Pour rappel, Dane Withman aussi connu sous le nom du Chevalier Noir, n’a pas un énorme rôle à jouer dans Les Eternels, mais dans la scène post-générique, il trouve l’Épée d’ébène, qui lui permettra de devenir le héros susnommé. Au moment où il la prend, une voix hors champ lui demande s’il est vraiment prêt à ça. Cette fameuse voix a depuis été identifiée comme celle de Blade.

Pas de chance pour Kit Harington (ou bénédiction des dieux, c’est selon), le film Blade est dans une véritable impasse depuis plusieurs années. S’il est prévu officiellement pour 2025, il n’a toujours pas de réalisateur aux commandes après les multiples problèmes de production. Son Dane Withman pourra-t-il donc revenir grâce au film de vampires ? Rien n’est moins sûr, mais comme Kit Harington s’en fiche probablement, ce n’est pas très grave.