Loups-Garous : une bande-annonce surprenante pour la comédie Netflix avec Franck Dubosc et Jean Reno

Netflix a sorti une nouvelle bande-annonce de sa comédie fantastique Loups-Garous, le Jumanji de Thiercelieux avec Franck Dubosc.

Ca va faire bien 20 ans que le jeu de société Les Loups-garous de Thiercelieux (ou simplement « le loup-garou » pour les intimes) anime les heures de perm au lycée et les soirées entre adultes qui ont envie de perdre leurs potes. Ce n’était qu’une question de temps avant que le cinéma ne s’en empare pour tenter de se faire quelques biftons sur la fourrure de ces pauvres créatures (les loups-garous, pas les adultes qui ont envie de perdre leurs potes. Quoique). C’est le réalisateur François Uzan, co-créateur de la série Lupin, qui s’est retrouvé à la réalisation, tandis que Franck Dubosc et Jean Reno font office de têtes d’affiche.

Un premier teaser avait annoncé timidement la couleur en janvier 2024, suivi d’une première bande-annonce début avril. Les premières images promettaient quelque chose de bien différent de l’atmosphère du jeu (à supposer qu’un jeu de cartes ait une atmosphère, mais pourquoi pas), tirant le suspens et la paranoïa du côté de la comédie franchouillarde. Une nouvelle bande-annonce toute fraîche et plus longue vient compléter un peu ces premières impressions.

Loups-Garous : loupé d’avance ? Pas forcément

La bande-annonce fait inévitablement penser à Jumanji, notamment en montrant un plateau de jeu magique. Tout comme dans le film culte des années 90, et sa suite de 2017, cette version du Loup-Garou a le pouvoir de transformer la réalité. En effet, voici que Franck Dubosc et Jean Reno (qui ont l’habitude, depuis Les Visiteurs et Les Visiteurs : La Révolution) se retrouvent projetés au Moyen-Age pour affronter de vrais loups-garous. A leurs côtés, l’humoriste et acteur Jonathan Lambert et la trop rare Suzanne Clément (star des films de Xavier Dolan mais aussi vue dans Le Sens de la Fête et L’Origine du mal) viennent consolider le casting.

Film humoristique français en costumes ? Difficile de ne pas penser aux dernières adaptations en prise de vue réelle d’Astérix, notamment Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, sorti en 2012 et signé par le regretté Laurent Tirard qui vient de nous quitter, et Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, sorti en 2023 et réalisé par Guillaume Canet. Mêmes costumes colorés, mêmes décors de carton-pâte pas forcément très historiquement corrects, même type de vannes pour ponctuer les actions… Loups-Garous sera-t-il dans le même veine que les dernières aventures du Gaulois ?

Nos Avengers à nous

Rien n’est moins sûr, parce que même si le budget du film n’est pour le moment pas connu, Netflix n’est pas Pathé et il y a peu de chances que les moyens alloués s’élèvent aux faramineux 66 millions qui avaient financé le Canet, et le film n’a donc sans doute pas les mêmes ambitions. Ce qui ne présage en rien de sa qualité. Mais le film est attendu au tournant depuis que le premier teaser avait inquiété les adeptes du jeu sur les réseaux, aussi cette bande-annonce qui confirme largement l’angle humoristique façon Camping risque de séduire un public différent de celui qui aurait pu rêver de connaître une adaptation des Loups-Garous de Thiercelieux.

Les gags de la bande-annonce, son rythme soutenu et son casting de stars populaires suffiront-ils à convaincre que faire de cette adaptation une comédie était le bon choix ? La chose n’est pas évidente, mais peut-être doit-on donner sa chance à François Uzan et à cette revisite inattendue. Pour les curieux, le film sortira le 23 octobre 2024 sur Netflix, à temps pour Halloween.