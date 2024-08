Alien : Romulus – Disney a failli refusé la fin du film avant de céder face à la folie d’Alvarez

Fede Alvarez, le réalisateur d’Alien : Romulus a révélé que Disney avait refusé son idée pour la fin du film. Et que ce refus l’a incité à continuer. ATTENTION SPOILERS !!!

Si le dernier film de Fede Alvarez a franchement divisé la rédaction (et c’est tant mieux), Alien : Romulus est bien parti pour tout exploser au box-office. Septième film de la saga du xénomorphe, calée chronologiquement entre l’Alien de Ridley Scott et l’Aliens de James Cameron, le beau carnage du réalisateur uruguayen est à la fois un hommage aux plus belles heures de la franchise, un étrange melting-pot de références et un gros bonbon brutal assaisonné à la dopamine.

Dans son aspect fan-service, tantôt aussi subtil qu’un camion-benne, tantôt marqué avec élégance (pensée à cette référence à Alien Isolation), Romulus a quelque peu déboussolé les connaisseurs de la saga. Et c’est en particulier dans sa dernière ligne droite, avec l’apparition d’une créature inattendue que Fede Alvarez a pris un énorme risque. Risque pour lequel il a dû s’opposer à la Maison-Mère Disney (à laquelle appartient 20th Century Studios, maison de production d’Alien), car Disney n’était pas du tout partant pour son ultime trouvaille.

Une majuscule après le retour à l’Alien

L’une des plus grosses surprises d’Alien : Romulus est en effet la présence de « The Offspring » dans le climax du film. Pas le groupe de punk-rock qui aurait mieux fait de s’arrêter en 2000, mais la « Progéniture », à savoir un hybride humain/xénomorphe aux traits bien plus humanoïde que les précédentes incarnations du xénomorphe. Cette idée de Fede Alvarez a tout d’abord été rejetée par les pontes de Disney, car trop extrême à leur goût, avant que Mickey Mouse ne cède, comme il l’a expliqué à The Hollywood Reporter :

« Ils ont [repoussé l’idée] au début [en ce qui concerne les hybrides humains/aliens], mais pas parce qu’ils n’aimaient pas ça. Ils se sont juste demandé si c’était trop. Faut-il vraiment en arriver là ? Et je me suis dit : « Oui, maintenant que vous avez dit que nous ne devrions pas, je sais que je vais le faire ». Si une société appartenant à Disney vous confie un film Alien et qu’elle vous dit immédiatement : « Oui, faisons-le », vous échouez d’une manière ou d’une autre. Nous avons donc repoussé les limites, et je suis heureux que nous l’ayons fait. »

Nous, quand on a vu l’Offspring

Maintenant on attend Remus et Luperca

Si les traits de The Offspring rappellent ceux d’un Ingénieur, il fait également penser au « Newborn » (Nouveau-né) d’Alien Resurrection. En parlant d’Ingénieur, la présence de cet hybride tisse un lien direct avec Prometheus et Covenant de Ridley Scott, puisque la fameuse gelée noire présente dans Prometheus est à l’origine de La Progéniture de Romulus, et la fameuse substance que s’injecte Kay durant le film.

En tout cas, on notera la très subtile (c’est faux) référence dans le nom du produit. Si la Progéniture meurt bel et bien à la fin de Romulus, il reste que la substance Prometheus 5 existe toujours, et pourrait être l’un des éléments de mythologie importants pour une éventuelle suite au film d’Alvarez.

Alien et la maternité : un sujet de philo

Sans confirmation ou infirmation de la part du studio concernant une suite à Alien : Romulus, on pourra tout de même recevoir une nouvelle dose de xénomorphe avec la série Alien : Earth. Celle-ci se déroulera sur Terre, comme son nom l’indique, bien avant le premier Alien de Scott. La série devrait sortir en 2025 et a été confiée aux bons soins de Noah Hawley (Legion, Fargo).