Alien : Romulus – ce lien avec Prometheus expliqué par le réalisateur du septième épisode

Le réalisateur d’Alien : Romulus, Fede Álvarez, revient sur la fin de son film, qui a rappelé quelques souvenirs aux fans de la saga.

ATTENTION SPOILERS SUR ALIEN : ROMULUS !

Sept ans après Alien : Covenant, qui avait été une douche froide au box-office après le succès de Prometheus (240 millions, contre 400 pour le premier prequel), les xénos sont de retour au cinéma. Premier film de la saga depuis le rachat de 20th Century Fox par Disney, Alien : Romulus revient aux origines du mal, avec une histoire qui se déroule juste après Alien (1979) et avant Aliens, le retour (1986). Et ça redémarre bien puisque le film au budget de 80 millions a déjà encaissé plus de 100 millions pour son démarrage au box-office mondial.



Le réalisateur Fede Álvarez (Evil Dead version 2013, Don’t Breathe) peut donc commencer à disséquer son film avec le public, pour confirmer et expliquer certains détails. Et il faut bien évidemment reparler de la fin de ce Alien : Romulus, qui renvoie absolument à Prometheus.

ALIEN : PROMETHEUS

À la fin d’Alien : Romulus, l’héroïne incarnée par Cailee Spaeny affronte une nouvelle créature dans la mythologie des xénomorphes : un bébé humain mutant.

En pensant sauver sa vie et celle de son enfant, Kay a pris le mystérieux sérum noir trouvé par les personnages sur la station spatiale. Très rapidement, elle accouche d’une chose indescriptible, qui grandit à vitesse éclair jusqu’à devenir un monstre longiligne à moitié humain.

Pour toute personne ayant vu Prometheus, la bestiole a un air de déjà vu : son visage déformé rappelle les Ingénieurs, ces aliens à l’allure de bodybuildeurs albinos qui avaient justement mis au point cette substance noire des enfers.

Le papa

Fede Álvarez a affirmé qu’il avait voulu relier tous les films de la saga avec Alien : Romulus. Et il confirme ce lien avec Prometheus chez Variety :

« Le liquide noir est la source de tout ce qui a été introduit dans Prometheus. C’est la source de toute vie, mais plus précisément les xénomorphes viennent de là, ce qui veut dire que c’est forcément en eux. C’est presque le sperme des xénomorphes. Donc on s’est dit, si ça infecte ton ADN, et que les Ingénieurs viennent clairement de la même source de vie, ça a complètement du sens que cette créature ressemble à ça. »

La maman

C’EST QUOI CE LIQUIDE NOIR DANS ALIEN ?

Dans Prometheus, l’équipe menée par Shaw découvre cette substance noire (surnommée « black goo ») sur la lointaine planète LV-223, où ils venaient pour rencontrer leurs créateurs – ces fameux Ingénieurs. Elle était stockée dans des jarres et protégée dans une pièce ressemblant à un temple, avec statues et fresques murales.



L’androïde David infectait intentionnellement Holloway avec une goutte de ce liquide, ce qui le transformait peu à peu en monstre. Il avait néanmoins eu le temps de coucher avec Shaw, qui se retrouvait alors enceinte d’un… poulpe ? Lequel devenait ensuite un énorme poulpe, et s’attaquait à un Ingénieur pour le féconder. À la toute fin du film, une sorte de xénomorphe naissait.

Le sperme

Alien : Romulus se déroule en 2142, juste après le premier Alien, et quelques décennies après Prometheus, en 2093. Le lien est donc logique pour reconnecter tous les films. Néanmoins, il y a une autre référence dont Fede Álvarez n’avait pas conscience : le newborn d’Alien, la résurrection.

« Mon fils venait de voir tous les films Alien avec un pote, et quand la progéniture sort dans Romulus, il m’a dit : « C’est comme dans Résurrection ». Je n’y avais pas réfléchi de cette manière. Mais c’est vrai. »

Le petit cousin

Alors qu’Alien : Romulus démarre très bien au box-office mondial, tous les regards sont maintenant tournés vers la suite des opérations. Une suite directe est-elle possible, puisque cette histoire a lieu entre Alien et Aliens, le retour ? Le studio aura t-il envie de ramener Michael Fassbender en David, après Prometheus et Alien : Covenant ?

Dans tous les cas, le prochain rendez-vous avec les xénos sera la série Alien : Earth, prévue pour début 2025. Créée par Noah Hawley (Legion, Fargo), elle se déroulera donc sur Terre, plusieurs décennies avant le premier film.