Mother ! : la nouvelle affiche fait scandale aux Etats-Unis !

Décidément, Aronofsky n'est pas sorti de la tourmente.

Non content de susciter la polémique par son propos extrêmiste mais surtout incompréhensible et foutraque pour bon nombre de spectateurs, mother! est une fois de plus au cœur de la tempête. La faute cette-fois ci à une affiche que certains trouvent plus que douteuse, raison au visage tuméfié de la jolie Jennifer Lawrence. Entourée d’accroches louant le caractère polémiste du film, la Mother apparait ainsi couverte d’hématomes, le nez de sang séché s’attirant ainsi les foudres de l’audience. Pendant que des milliers de femmes trépassent encore sous les coups de leur époux, le film de Darren Aronofsky ne s’autorise aucune retenue et quitte à jouer la carte du subversif, autant y aller à fond.

Alors que le film n’en finit plus de se ramasser au box-office, les génies du marketing se sont logiquement dit que le meilleur moyen de vendre le film était justement de surfer sur la tendance du "le film le plus politiquement incorrect au cinéma !". Effectivement, dans le film, il y a une scène où la belle J-Law s’en prend plein la gueule. Sauf que, alors que beaucoup l’ont vu comme un énième film d’horreur prétentieux, Mother ! n’est qu’une succession de métaphores et d’allégories propres au cinéaste. On laissera le plaisir à chacun de prendre position, même si franchement... Voilà quoi.