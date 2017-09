Box-office US : Kingsman : Le Cercle d'Or cartonne, Ça enfin détrôné, Mother! s'écroule

Kingsman king du box-office, Grippe-Sou perd du territoire, Mother ! n’en finit plus de s’effondrer

Ça y est, Ça vient de se faire détrôner. Après avoir passé plus de de deux semaines à squatter la première place, l’affreux Pennywise est relégué à la seconde place, dépassé de peu par les nouvelles aventures de Eggsy, Harry et les autres. Avec 39 millions de dollars pour son arrivée au box-office, Kingsman : Le Cercle d'or reproduit le score du premier opus qui lui avait ouvert les hostilités avec 41 millions pour son premier week-end. Malgré des critiques assez tièdes de la presse US et un Matthew Vaughn mécontent de la promo environnante du film, le public est pourtant toujours friand de gunsfights outrancières comme de costumes sur-mesure. Preuve s'il en est, le film vient tout juste de passer le cap des 100 millions de recettes mondiales.

Après avoir atteint les sommets, Ça passe en seconde position avec malgré tout encore 30 millions de billets verts. Un véritable raz-de-marée qui explose même les prédictions des studios avec un film flirtant désormais avec le demi-milliard de George Washington de recettes. L’adaptation du maître de nos nuits blanches a convaincu aussi bien public que critique et voit Andrés Muschietti auréolé des lauriers de nouveau patron de l’angoisse, quatre ans après son délicieux Mama. En attendant le retour de Pennywise dans le ça : Partie 2 27 ans après les évènements tragiques du premier volet.

La médaille de bronze cette semaine revient aux petites briques jaunes de LEGO Ninjago, le film qui accumule 21 millions de dollars pour son début d’exploitation. Un score honorable mais bien en deca des précédentes productions du genre, La Grande Aventure Lego qui lui avait cumulé 80 millions et Lego Batman, le film 53 millions lors de leur premier week-end d’exploitation. Un score à prendre avec des pincettes, les ninjas ayant moins de notoriété que l’orphelin chauve-souris.

La quatrième place revient à American Assassin qui subit une grosse baisse d’affluence de 58%. De la seconde place, il se voit relégué deux rangs plus bas, la faute à une critique plus que mitigée, dont la nôtre, pour le revival d'un genre datant d'une Amérique Reaganienne qu’on croyait révolue. 6,3 petits millions de dollars pour un film qui en totalise 32, le film vient tout juste de rembourser son budget de production.

Bon dernier du top 5, la comédie romantique Home Again avec la trop rare Reese Witherspoon rassemble encore 3,3 millions de recettes, pour une actrice dont on attend encore un rôle à la hauteur de son talent. 22 millions de billets verts, on est loin des 85 millions de Ce Que Veulent les Femmes, précédent long de la réalisatrice.

Le reste du classement ne comporte que peu de surprises, si ce n’est la déception mother! dont le jusqu’au boutisme et l’audace de Darren Aronofsky n’auront pas réussi à trouver écho auprès d’un public peu préparé à ce genre d’œuvre. Avec seulement 3,3 millions et un déluge de violents retours d’une audience peu disposée à rentrer dans un univers aussi conceptuel et métaphorique que celui du cinéaste, le film avait cependant divisé à la rédaction. Au box-office mondial, le film ne rassemble que 26 millions de dollars, ce qui ne rembourse même pas son budget de production de 30. Ce qui valait bien une analyse de la filmographie du polémiste cinéaste.

On notera aussi le Annabelle : La Création du Mal qui passe la barre symbolique des 100 millions de George Wahsington sur le territoire américain pour un total qui tutoie les 300 millions. On n’a pas fini d’entendre parler de la poupée rousse maléfique.