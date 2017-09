Le Labyrinthe 3 nous dévoile enfin ses premières images

La mode du Young Adult semble enfin terminée, et ce n'est pas plus mal, mais il reste encore quelques titres à se taper avant de pouvoir réellement passer à autre chose...

On peut dire que Le Labyrinthe 3 revient de loin, de très loin même... Rappelez-vous, alors que le tournage bat son plein en mars 2016, le comédien principal Dylan O'Brien est victime d'un terrible accident qui manque de le tuer et le laisse dans un sale état. C'est le choc pour les fans et tout comme pour la production qui décide de suspendre le tournage pour plusieurs mois le temps que leur star se remette d'aplomb, ce qui n'était pas forcément gagné à la base. Heureusement, Dylan O'Brien a apparemment une sacrée bonne étoile puisqu'il a récupéré et pu se remettre au travail sans trop de séquelles.

Face à cet imprévu de taille, c'est évidemment tout l'agenda de production qui était remis en question et la décision, plutôt sage, de repousser la sortie du film de près d'un an a été prise. C'est ainsi que l'on se retrouve en France avec une sortie calée au 14 février 2018, soit deux ans après le début des prises de vue. Tout est bien qui finit bien donc et on peut enfin commencer à parler du film.

Sauf que voilà, on en sait pas encore grand chose de ce Labyrinthe 3, si ce n'est que pour sauver leurs amis, Thomas et son équipe doivent s'infiltrer dans la légendaire Last City et affronter un terrible dispositif, un nouveau labyrinthe, bien plus dangereux que le précédent et qui devrai aussi leur fournir toutes les réponses qu'ils recherchent depuis le début.

Un récit riche en action et en suspense donc qui vient cependant de dévoiler ses premières images, via son compte Twitter officiel et le site BuzzFeed. Des images assez prometteuses en plus puisqu'elles annoncent de grands espaces, une direction artitistique plus ou moins soignée et le retour de nos personnages préférés. Cela dit, cette série de clichés ne serait qu'un apéritif puisque, visiblement, ils sont tirés de la bande-annonce qui ne devrait pas trop tarder. Donc on peut s'attendre à en reparler d'ici quelques jours. Genre, pourquoi pas, ce week-end par exemple.