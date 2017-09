Lex Luthor serait bel et bien absent de Justice League

On en parlait à la fin du mois d'août, on se disait que ce n'était qu'une rumeur, malheureusement, c'est en train de plus en plus se confirmer. Lex Luthor out ?

C'est donc dans moins de deux mois que nous pourrons enfin découvrir ce que ce Justice League a dans le ventre. Et dire qu'on est impatient est un doux euphémisme, tant on en a parlé (et on en parlera encore) et tant il a connu mille souffrances pour exister. On ne va pas revenir sur le terrible historique, on estime que tout le monde le connait à présent, mais il faut bien avouer que l'arrivée de Joss Whedon sur le projet, en remplacement de Zack Snyder, a peut-être eu plus d'impact que ce qui était prévu au départ.

Si le réalisateur d'Avengers avait déclaré dès l'annonce de nouveaux reshoots qu'il ne dévierait pas du plan de travail établi par son collègue et ami et que ce nouveau tournage ne concernait que des scènes mineures, des rumeurs ont vite enflés en suggérant que les changement étaient probablement plus conséquents qu'annoncés, notamment en modifiant la nature du personnage de Cyborg, en changant encore un peu le ton du film et surtout en supprimant dans la salle de montage toutes les scènes où apparaissait Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor.

Une rumeur qui semble malheureusement se confirmer aujourd'hui si l'on en croit le site ComicBookMovies. En effet, d'après leurs sources, les premières projections-test du film auraient enfin eu lieu il y a quelques jours et même si les spectateurs privilégiés sont soumis au secret jusqu'à la sortie du film, le site aurait pu récolter quelques indices qui tendraient à confirmer que Lex Luthor n'est définitivement pas dans le film. Puisque dans BvS il était l'annonciateur de l'arrivée de Darkseid et que ce dernier n'est apparemment plus, non plus, dans Justice League, on pourrait trouver la coupe logique.

Cela dit, on espère que toutes ces scènes ne seront pas perdues dans la nature et que l'on ait droit, un jour peut-être, à une version remontée super longue qui intègrerait tout ce qui a été enlevé. Même si on n'y croit moyen, ça ne coûte rien de rêver. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, on n'a clairement pas terminé de parler de Justice League. Oh que non...