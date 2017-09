Après Thor : Ragnarok, Taika Waititi pourrait se charger de l'adaptation d'Akira

Le nouveau Thor sort le 25 octobre prochain et, mine de rien, on l'attend pas mal. Parce que le personnage a enfin l'air de s'amuser et que ce n'est pas trop tôt.

Et c'est bien connu à Hollywood, quand on fait un gros film qui a tout le potentiel d'un gros carton, encore plus quand il s'agit d'un Marvel, toutes les portes des studios s'ouvrent comme par magie et notre avenir est plus ou moins assuré. C'est ça le rêve américain les cocos, mais ça peut aussi devenir un cauchemar pour les fans.

Encore que, en disant ça, on s'avance pas mal puisque pour le moment, rien n'est encore officiellement décidé. Il n'empêche que, si l'on en croit le site Deadline, la Warner serait en train de salement courtiser Taika Waititi pour qu'il s'occupe de l'adaptation live du cultissime Akira de Katsuhiro Otomo. Un projet en cours depuis bientôt 30 ans et qui ne semble pas avoir avancé d'un iota malgré de nombreux faux départs. Aux dernières nouvelles, il y avait plusieurs réalisateurs en lice, dont Daniel Espinosa et David F. Sandberg, après que Jordan Peele (Get Out) ait eu l'idée judicieuse et clairvoyante de refuser.

Du concept-art, en veux-tu, en voilà.

Il faut maintenant compter avec le réalisateur de Thor : Ragnarok. De ce que l'on en sait, cet Akira live transposerait son action de Neo-Tokyo à New Manhattan au lendemain de la Troisième Guerre Mondiale et tout son casting serait américain. Il y a déjà pas mal d'artworks qui ont été publiés ces dernières années sur les différentes versions possibles du film mais jamais rien de concret. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une rumeur et tout cela dépendra évidemment des scores de Ragnarok.

Si la perspective est plutôt intéressante, elle fait quand même frémir, puisqu'il ne faut pas oublier que Taïka Waititi est avant tout un réalisateur de comédies et que son esprit décalé ne semble pas le plus approprié pour ce genre de projet bien sombre et philosophique. Mais, comme souvent, on n'a pas notre mot à dire et, quelque part, on préfèrerait que ce soit lui plutôt qu'un simple tâcheron. Dans ce genre de cas, il n'y a jamais de solution idéale pour ce genre de projets. Allez, disons-nous qu'au pire ça nous fera un Ghost in the Shell bis et que ça permettra à l'animé de toucher un nouveau public. Ce qui ne serait déjà pas si mal.