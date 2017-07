Le film sur Mega Man a enfin trouvé son réalisateur

Mega Man a 30 ans cette année et, s'il n'a plus connu de nouveau jeu depuis un bon paquet d'années, sa popularité ne diminue pas d'un pouce. Faut dire aussi qu'il s'est trouvé un autre terrain de jeu.

Il y a quelques mois, en avril dernier pour être précis, nous publiions les premières images de la nouvelle série animée Mega Man, qui sera diffusée sur Cartoon Networks en 2018 et nous émettions quelques réserves sur le nouveau design du héros, remodelé pour plaire d'entrée de jeu aux kids d'aujourd'hui. Même s'il faut savoir vivre avec son temps, voir Mega Mec ainsi transformé, ça nous fait toujours un petit pincement au coeur.

La série de 2018

Pourtant, ce n'était pas la première fois que nous parlions d'une possible nouvelle adaptation de ses aventures puisque, déjà en 2015, nous évoquions le projet de la Fox de donner vie au Blue Bomber dans un film de cinéma, sans pour autant en savoir plus depuis ce jour-là. Avec l'annonce de la série, nous nous disions que le film était probablement abandonné mais, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, et nous autres, pauvres naïfs que nous sommes, allons encore ramasser nos dents.

Car oui, si l'on en croit le Hollywood Reporter, le film adapté de Mega Man se porte plutôt très bien, vu qu'il vient de choisir ses réalisateurs. Et on parle bien de deux metteurs en scène puisqu'il ne s'agit de personne d'autre qu'Henry Joost et Ariel Schulman, dont le dernier film, Nerve, est sorti sur nos écrans l'été dernier. Enfin, rien n'est encore officiel, puisque les réalisateurs sont actuellement pleine négociation et qu'il faudra attendre une confirmation de leur part ou des studios pour en être sûr.

Au-delà de ça, le plus grand mystère plane au-dessus de ce film puisque, hormis son postulat de départ qui ne devrait pas trop différer des jeux (Mega Man contre les robots fous du Dr. Wily), on ne sait toujours pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un film live ou d'un long-métrage en images de synthèse. Et on espère vraiment qu'ils choisiront la seconde option.

Nerve