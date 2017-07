Le réalisateur de Spider-Man : Homecoming s'occupera-t-il aussi de la suite ?

Que l'on aime ou non Spider-Man : Homecoming n'est, au fond, pas si important que ça puisque ce n'est pas comme si on nous demandait notre avis, en fait.

Ben oui les amis, en fait, on s'en fiche de l'avis du public à partir du moment où il allonge la monnaie pour aller voir le film. S'il aime ou pas ce qui lui a coûté 10 euros c'est très secondaire, vu qu'il a rempli les poches du studio et c'est tout ce qu'on lui demandait. Et puis on sait très bien qu'il reviendra pour le prochain, même s'il n'a pas aimé le premier, ça s'appelle l'effet de groupe et le besoin d'appartenance.

On pourrait qualifier cette vision des choses un peu cynique si elle ne représentait pas au fond une petite réalité. En effet, il faut bien admettre que nous vivons à une époque où les gros blockbusters se conçoivent en franchise bien avant que l'on ne sache s'ils trouveront leur public ou non. Sinon, on ne comprend plus rien à ce triste monde.

Tout ça pour dire que Spider-Man : Homecoming est sorti il y a peu, qu'il connait une belle carrière internationale et qu'évidemment, la suite de l'aventure est déjà prévue. Et dans le cas du Tisseur, c'est un peu particulier puisqu'on vous rappelle qu'il sera présent dans 5 films du MCU (nous en avons déjà eu 2) avant que le personnage ne retourne dans le giron exclusif de Sony en 2019. Autant dire que Marvel ne doit pas trop trainer s'il veut capitaliser sur son héros. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer.

Nous savons en effet que le tournage d'Homecoming 2 (qui n'aura pas ce titre au final) commencera en juillet de l'année prochaine, que Tom Holland en sera toujours l'interprète mais nous ignorions jusqu'à présent qui allait le mettre en scène. Nous sommes donc d'autant plus content d'apprendre aujourd'hui, même si ce n'est pas une vraie surprise, que Jon Watts pourrait rempiler pour une seconde aventure. En effet, si l'on en croit le site Variety, le réalisateur d'Homecoming serait actuellement en pleines négociations avec Marvel et Sony pour s'attaquer au second film solo de Spidey. Même si, à l'origine, rien ne stipulait dans le contrat du réalisateur qu'il était engagé sur une suite, le fait qu'Homecoming connaisse un gros succès que d'autres studios soient en train de proposer au réalisateur plusieurs blockbusters a dû persuader les financiers d'accélérer quelque peu la manoeuvre et se réserver les services du metteur en scène.

Nul doute qu'une confirmation officielle ne devrait pas tarder à tomber, genre ce week-end durant le Comic-Con, par exemple.