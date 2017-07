Red Christmas : le trailer sanglant et claustrophobe du film choc multi-récompensé

L'horreur est jouissive, qu'on se le dise une bonne fois pour toute. Un délire voyeuriste, sadique mais qui permet d'exorciser nos plus vieux démons...

Chez Ecran Large, on aime le sang. On nous dit d’aller se faire soigner mais on préfère vivre dans nos vices que renier notre vraie nature. Loin de tout style de vampirisme clinique, on aime les choses simples et voir une blonde se faire courser par un sociopathe en mal d’affection suffit amplement à notre bonheur. Surtout quand c’est bien fait.

Au milieu de tous les blockbusters numérisés à base d’araignée à quatre pattes, de singes à deux et de Cara Delevingne, on en oublierait presque que le massacre d’innocentes âmes peut accoucher de jolies perles cinématographiques.

C’est surement le cas avec Red Christmas, récompensé dans une masse de festivals dédiée au genre, qui nous conte les malheurs d’une joyeuse famille pendant les fêtes de Noel se retrouvant prise au piège par un mystérieux tueur en série. Un serial killer directement lié avec le passé de cette famille trop bonne sous tous rapports pour ne rien avoir à se reprocher.

A mi-chemin entre délire psychédélique et gore outrancier, on tient peut-être bien le prochain bijou de l’horreur.

Sortie en DVD et VOD fin octobre.