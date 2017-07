On vous raconte la première vidéo d'Avengers : Infinity War

C'est peut-être l'un des coups bas les plus énormes de cette année et pourtant, on en redemande. Ouais, on a vraiment un problème...

Ce week-end, c'est le D23, le gros barnum de Disney à Anaheim où le studio nous présente son line-up pour les mois à venir. Grosses révélations, images qui tâchent, teasers endiablés, tout y est à peu près passé, et on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour les organisateurs du Comic-Con, qui se tiendra à San Diego la semaine prochaine, qui doivent l'avoir sacrément mauvaise de se faire couper l'herbe sous le pied de cette manière.

Parce que voyez-vous, parmi tout ce qui a été présenté lors de l'événément, Disney avait concocté une grosse surprise puisqu'une première vidéo d'Avengers : Infinity War a été projetée au public présent dans la salle et, pour bien nous faire comprendre que si on n'y était pas on ne vaut rien, ce premier teasing ne sera pas diffusé sur Internet.

Scandale, ignominie, nouvelle bourgeoisie, abolition des privilèges qui n'a finalement jamais eu lieu ? Non, pas vraiment. On s'en fiche au fond, ce n'est qu'une question de temps avant que la première bande-annonce ne sorte et nous, on attendra pépouze qu'elle arrive. Evidemment si, au fond, on est quand même dégoutés (faut pas déconner), on peut compter sur les spectateurs présents pour nous faire le récit de ce qu'ils ont vu.

Alors, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration, on fait le vide en soi et on écoute :

"La vidéo commence avec les Gardiens qui évoluent dans une portion inquiétante de l'espace remplis de débris et trouve un Thor inconscient, habillé comme dans Ragnarok, et qui heurte leur aile. Mantis le réveille, Thor regarde autour de lui, voit Star-Lord et demande qui ils sont.

La plus grande portion de la vidéo s'intéresse à un grand vaisseau spatial qui dérive vers la Terre et menace d'entrer en collision avec elle. Loki présente le Tesseract à quelqu'un, tandis que Peter Parker voit ses poils de bras se dresser tandis que Gamora est dans le musée du Collectionneur qui est dans un sale état.

Les dialogues incluent Mantis qui dit : "La mort le suit comme une ombre.", Iron Man : "Nous avons un avantage... il vient vers nous.", Thanos : "Le plaisir n'est pas vraiment quelque chose que je considère, mais ceci me donne le sourire." Puis Thanos s'extirpe d'un vortex sombre et se retrouve sur Terre.

On coupe sur Star-Lord qui bondi de plateforme en plateforme, créées par Strange, Captain America avec une barbe, Spider-Man avec un nouveau costume correspondant à celui vu brièvement dans Homecoming, un plan de Vision dans une cellule, une armée du Wakanda dans laquelle se trouve le Soldat de l'Hiver, la Veuve Noire avec des cheveux blonds et quelqu'un dans une armure Hulkbuster.

Il y a aussi un plan de Peter Parker, blessé, qui dit : " Tony, je suis désolé, je suis désolé." tandis que Stark lui tient la tête, Thanos qui attrape la tête de Thor et la tourne, Iron Man qui se fait sévèrement frapper et Thanos qui dit : "Je sais ce que c'est que de perdre. De se sentir tellement désespéré. Mais vous allez tous échouer de la même manière. Vous pouvez fuir, mais le destin vous rattrape quand même."

Et puis il y a le plan de Thanos qui utilise le gant de l'infini pour arracher une partie de la Lune et la transformer en une grande vague de météores lancée sur la planète où tous les autres se trouvent."

Ouf ! Ca a l'air sacrément costaud et, effectivement il faut s'attendre à quelque chose de sacrément chargé vu déjà la quantité titanesque contenue dans cette petite vidéo. On espère donc voir bientôt un première teaser, pour nous la plèbe, histoire de se dire que le film ne sera pas qu'un gros bordel et qu'on a raison d'attendre le 25 avril 2018 avec la plus grande des impatiences.