Good Time : un trailer somptueux pour Robert Pattinson dans une course-poursuite nocturne

Good Time, c’est beau, ça sent bon la fourmilière humaine comme on l’aime. Bref on attend le film de pied ferme.

Alors que le film est en compétition officielle à Cannes, Good Time pourrait être la révélation du Festival le plus glamour du monde. Pop, colorée, aux couleurs saturées mais beaucoup plus dramatique que ce que la photo du film peut laisser présager, le long s’inscrira davantage dans un registre davantage orienté film noir. Un bon film urbain, nerveux, claustrophobe et agoraphobe, le tout saupoudré d'une histoire de sauvetage des familles comme on les aime.

Le pitch ? Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

Un film haut en couleurs donc qui composera avec un casting de haut rang. Jugez plutôt : Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi (Capitaine Phillips), Ben Safdie (l'un des deux réalisateurs du film) et Robert Pattinson dans le rôle du frère prêt à tout pour sauver son cadet. Réalisé par les frères Ben et Joshua Safdie, le duo s’était illustré précédemment avec Mad Love in New-York, récompensé à la Mostra de Venise.

C’est donc avec un trailer mélodramatique et somptueux que l’ex-vampire un peu niais revient sur nos écrans et pour notre plus grand plaisir :

Un Robert Pattinson qui ne cesse de nous impressionner tant le bonhomme gère bien son après Twilight. Prenant la tangente de l’ancienne franchise blockbuster teen, le héros du Cosmopolis de Cronenberg s’oriente davantage vers un cinéma indépendant et semble toujours sur les projets les plus originaux de ces dernières années.

Bref avec Good Time, on attend la confirmation d’un super acteur en puissance.

