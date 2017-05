Sang, sable et sexe prévu pour la première bande-annonce des réalisateurs de Grave Encounters

The Vicious Brother avaient crée la surprise avec Grave Encounters, find footage simple mais efficace, ils reviennent avec une histoire d'horreur ensoleillée...

On tient peut-être le bijou sanglant de ce début d’année. It Stains The Sands Red, car c’est son petit nom, raconte le périple d’une jeune fille, qui après un accident de voiture, se retrouve poursuivi par un zombie dans le désert aride du Nevada. A la manière d’un It Follows, le monstre se rapproche petit à petit de sa proie qui n’a nul autre choix que d’avancer. Toujours. Marche ou crève quoi. Et l’atmosphère oppressante a l’air de bien fonctionner dans les premières images.

C’est peu dire que la première bande annonce de ce film de genre nous fout bien les jetons. Déjà récompensé dans plusieurs festivals d’Outre-Atlantique, le film est réalisé par Colin Minihan (une des deux têtes des Vicious Brothers) auteur du plutôt réussi Grave Encounters.

Bref, on vous informe dès qu’on a du nouveau.

Déja sortie en Espagne et au Royaume Uni, aucune date n'est pour le moment prévu sur l’hexagone.