Hitler chevauche un T-Rex et sauve le monde dans la nouvelle bande-annonce d'Iron Sky 2

La suite du barré Iron Sky est bientôt là et il repousse encore les limites du bon goût...

Arrêtez tout. Stoppez immédiatement votre activité. On tient le film le plus barré de l’année. Oubliez Sharknado. Une fin du monde imminente, les nazis dernier salut de l’humanité, Hitler à dos de T-rex, voilà voilà… C’est à peu près en quoi va consister la suite de Iron Sky premier du nom dont on vous balance la première bande-annonce.

On raconte l’histoire ? : Vingt ans après les événements de Iron Sky, l'ancienne base lunaire nazie est devenue le dernier refuge de l'humanité. La terre a été dévastée par une guerre nucléaire. Enterrée sous la terre ferme vit une puissance qui pourrait se révéler être le dernier espoir de l'humanité, ou la détruire une fois pour toutes. La vérité derrière la création de l'humanité sera révélée lorsqu'un ancien ennemi mène nos héros à une aventure dans la Terre creuse. Pour sauver la planète, ils doivent se battre contre le Vril, une ancienne race reptilienne et leur armée de dinosaures.







Et bizarrement, c’est plutôt bien fait. Le film a même l’air de se prendre au sérieux, en y mettant les moyens. Voix off, ambiance dark, secrets d’Histoire enfouis depuis la nuit des temps… Bref encore un OFNI comme on les aime !

Sortie annoncé le 14 février 2018, aucune date dans l’hexagone n’est, hélas, annoncé pour le moment.