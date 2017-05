Blade Runner 2049 : Harrison Ford explique pourquoi il a pris son pied

Mine de rien, voir Harrison Ford revenir à la mythologie Blade Runner est un évènement, comme l’explique très bien le comédien.

On se rappelle en effet que Ford a passé un sale quart d’heure sur le tournage du film de Ridley Scott, où il s’est opposé frontalement au cinéaste, suite à un profond désaccord sur le ton du film , la direction prise par son personnage et son identité (le duo s’est notamment déchiré sur la question de savoir si le personnage de Deckard était ou non un androïde).

Du coup, on s’est réjouis d’apprendre lors de la séance de questions/réponses données par Harrison Ford, Ryan Gosling et Denis Villeneuve sur les réseaux sociaux, de constater que notre Blade Runner historique avait manifestement pris son pied à retrouver l’univers imaginé par Philip K. Dick.

« Je trouve intéressant de développer un personnage après un long moment – de pouvoir le revisiter. C’était très plaisant de travailler avec Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling. C’était très une expérience très gratifiante. C’est la façon dont le personnage est greffé au récit qui m’a intrigué. Il y a un contexte émotionnel très fort, la relation entre Deckard et les autres personnages me paraît fascinante. »

Voilà qui sent évidemment les propos promotionnels, mais bon, on a envie d’y croire un peu, histoire de patienter jusqu’à la sortie du film, au mois de novembre prochain. D’ici là, on va continuer de regarder le somptueux trailer du film.