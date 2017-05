Blade Runner 2049: on décrypte l'énigmatique trailer de la suite du film culte

Comment se dévoiler sans trop en dire ? Cela pourrait être la problématique de la première véritable bande-annonce de Blade Runner 2049.

Mais sans doute conscient qu’il s’agit du film le plus attendu et casse-gueule de 2017, Denis Villeneuve s’est bien gardé de tout nous balancer. Et pour cause, à l’heure om le chef d’œuvre de Ridley Scott est toujours considéré par beaucoup comme une œuvre énigmatique loin d’avoir révélé toutes ses clefs, sa séquelle tardive ne peut que nous proposer un mystère plus épais encore.

De quoi se livrer à un petit décryptage des familles !

HARRISON FORD

Si on sait depuis des mois qu’il sera un élément important de l’intrigue et depuis le premier teaser que K (Ryan Gosling) est à sa recherche, on se demande bien quel sera véritablement son rôle. Tout indique néanmoins qu’il devrait être un ingrédient pivot, présent pendant une bonne partie du film.

En effet, les dialogues entendus au long du trailer laissent à penser que si K est à sa recherche, l’antagoniste interprété par Jared Leto le traque également. D’ailleurs, on le voit dans deux décors très différents, une zone manifestement abandonnée, à l’atmosphère rougeoyante et irrespirable, ainsi qu’un décor enneigé, logiquement très éloigné.

Le personnage de Rick Deckard devrait donc être au cœur de l’intrigue, probablement en raison de l’énigme posée par le premier Blade Runner autour de son identité. Alors, humain ou répliquant ?

LE CAS K

Il est la source de nombreuses questions. Tout d’abord, ce policier, dont on ignore si comme Deckard il est un Blade Runner (unité chargée d’éliminer les androïdes récalcitrants), pourrait bien être un répliquant. C’est ce que nous indique une scène de la bande-annonce, où il semble défoncer un mur à main nu et sans la moindre difficulté pour mettre la main sur Harrison Ford.

K est manifestement d'une force surhumaine...

Un geste qui évoque évidemment le final du premier film, dans lequel Roy Batty, bien plus puissant qu’un humain normal, traquait Deckard en défonçant tout sur son passage.

De même, l’identité de K est au centre de cette bande-annonce « Je savais que vous étiez spécial » lui susurre Ana de Armas, comme pour sous-entendre que ce héros n’est pas tout à fait humain. « Il reste encore une page à écrire », ajoute-t-elle, alors que nous découvrons Ryan Gosling face à un livre, manifestement bien antérieur au futur dans lequel se déroule Blade Runner 2049, dont des pages ont été arrachées. Contiennent-elles le secret de sa véritable nature ?

Ce que K s'apprête à découvrir semble très, très perturbant...

LE JOKER JARED

Jared Leto semble ici le principal adversaire du film, aux trousses de Gosling et Ford. On note qu’il a manifestement pris la succession de Tyrell dans la création de robots. Sauf que le personnage pourrait bien être lui-même une machine, comme l’indiquent son anatomie, à l’évidence modifiée et pas totalement humaine.

On se souvient que dans le film de Ridley Scott, Tyrell se faisait crever les yeux par Roy Batty, sa création la plus réussie et humaine. Les yeux aveugles de Leto pourraient ainsi être un simple hommage au sort de son prédécesseur, à moins que Tyrell n’ait trouvé le moyen de se télécharger dans un corps artificiel, et ait conservé cette particularité physique en mémoire de ses erreurs passées.

Et si ces silhouettes étaient un clin d'oeil aux Ingénieurs de Prometheus ?

UNE MYSTERIEUSE DATE

K découvre, troublé, une date gravée sur une pierre. On songe bien sûr à une pierre tombale. En effet, les Nexus 6 de Blade Runner sont programmés pour vivre 4 ans et l’intrigue se déroulait en 2019. S’il s’agit bien de la date d’un décès qui a eu lieu en 2021, il pourrait donc s’agir de tombe de Rachel, avec qui Deckard fuyait à l’issue du précédent film.

Ou alors celle d’un autre répliquant, aperçu dans le film original ? Pourrait-il s’agir de la tombe… De Deckard ? Harrison Ford ne jouerait alors plus le personnage que nous connaissions mais une nouvelle version, vieillie, de l’anti-héros, qui se serait à son tour échappée ?

A L’ANCIENNE

Si nous découvrons quelques nouveaux lieux, personnages et décors dans cette bande-annonce, l’essentiel des images qui la composent forment une reprise millimétrée de l’univers établi par Ridley Scott dans le chef d’œuvre de 1982.

Tout y est. Un monde ultra-pollué, pluvieux, traversé d’infernales bourrasques et d’intempéries continus, éclairé tant par des néons que d’innombrables sources lumineuses (on notera la précision du travail de Roger Deakins, qui a manifestement livré un boulot chirurgical en matière de direction de la photographie).

On remarque également que la direction artistique marque une belle cohérence en matière de costumes, comme en témoigne l’apparition punko-paillettes de Mackenzie Davis.

BLAST FROM THE PAST

Il est impossible de le dire pour le moment, mais les quelques images dévoilant un Ryan Gosling au bord de la crise de nerfs, ainsi que celles où Robin Wright disserte sur les missions et l’importance de son service d’ordre évoquent une sous-intrigue du roman de Philip K. Dick, que Scott n’avait pas adaptée dans son film, et qui pourrait être passionnante.

En effet, dans Les Androïdes rêvent-ils de Moutons Electriques ? (titre original de Blade Runner), Deckard est victime d’une manipulation terrifiante, orchestrée par des androïdes en fuite. Ces derniers ont monté un faux commissariat au cœur de Los Angeles, devenue une gigantesque zone d’anarchie, et se débarrassent des Blade Runner en les arrêtant, puis en les enfermant (ou exécutant) au sein de leur « commissariat », où ils les persuadent qu’ils sont des êtres synthétiques.

Une intrigue parano et délirante qu’on rêverait de retrouver dans Blade Runner 2049.

Cette scène pourrait être la fameuse ouverture storyboardée par Scott à l'occasion de Blade Runner et abandonnée avant le tournage...