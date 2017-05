Guy Ritchie aurait adoré réaliser Suicide Squad 2

Très honnêtement, on ne sait pas vraiment pourquoi Guy Ritchie est toujours aussi populaire. Ok Arnaques, Crimes et Botanique et Snatch c'était sympa, mais ça commence à pas mal dater.

Bon, après, c'est vrai que son premier Sherlock Holmes était plutôt agréable même s'il ne nous a pas fait péter un câble, mais quand même, le voir à la tête de l'ambitieux projet Le Roi Arthur fait encore un peu bizarre et on a un peu de mal à l'imaginer dans l'épique et l'héroic fantasy. Mais bon, on ne sait jamais et comme le film sort dans 10 jours, il n'y a plus vraiment longtemps à attendre pour le savoir.

Plus habitué aux polars funs et aux films de gang décomplexé, on l'aurait davantage vu aux commandes d'un Suicide Squad par exemple. Pas sûr qu'il aurait pu résister davantage aux pressions du studio que David Ayer mais le résultat aurait été clairement différent. Et apparemment on n'a pas été les seuls puisqu'une rumeur persistante laisse penser que le réalisateur aurait été approché par la Warner pour mettre en scène le futur Suicide Squad 2.

Une rumeur à laquelle il a répondu lui-même au micro de Variety :

"J'adorerai faire Suicide Squad 2 parce que je pense que je pourrais en faire vraiment quelque chose de bien. Mais je ne peux pas parce que je fais autre chose, mais je pense que je m'en serai bien sorti."

Et c'est vrai qu'on parierait déjà plus sur lui quand il s'agit d'un film avec des crapules qu'un légende arthurienne. Ou qu'un conte des 1001 Nuits aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'apprête à tourner le remake live d'Aladdin pour Disney et ça, ça fait un peu peur quand même. Quant à Suicide Squad 2, on ne sait toujours pas qui entre Daniel Espinosa, Ruben Fleischer, Jonathan Levine ou Mel Gibson va s'en occuper.