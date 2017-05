Les Gardiens de la Galaxie 2 : James Gunn explique pourquoi il n'y a pas de hard rock dans le film

La bande-son des Gardiens 2 est l'un des atouts majeurs du film, mais pourquoi pas de hard rock ?

Les Gardiens n’en finissent plus d’emballer les foules. En passe de devenir l’un des plus gros succès de l’année, les secondes aventures de cette famille recomposée sont proches de faire l’unanimité auprès du public. On ne s’est jamais senti aussi proche, humainement parlant, d’un raton laveur qui parle et d’un arbre géant analphabète que depuis la sortie du film.

L’une des grosses qualités du film, comme Les Gardiens premier du nom, est évidemment sa bande-son. Des musiques qui ont beaucoup plus d’impacts sur les scènes clés du film, contrairement au premier opus où les morceaux s’enchainaient sans véritable cohérence et servaient juste à renforcer le côté fun du long-métrage.

Clairement orientés pop, le film nous proposait de (re)découvrir des classiques des années 60,70 et 80. Pop rock oui, mais quand est-il du hard rock ? Quid des groupes de hard, heavy rock, pourtant majeurs dans une époque où le genre était à son zénith. Pas de Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd ou Hendrix et tous les autres.

Le génial réalisateur James Gunn répond à la question avec logique :

« La musique qu’écoute Peter Quill lui vient de sa mère. C’est donc logique qu’il écoute qu’on ne trouve pas de heavy rock dans la playlist. Je veux dire, beaucoup de papas écoutaient Cream, Led Zeppelin, The Doors où les groupes de ce genre. Peut-être que c’est mon côté féminin qui parle mais je préfère la pop qui passait à la radio de l’époque. Les gens me demandent tout le temps ‘Pourquoi vous ne mettez pas de Led Zep dedans’ Je réponds toujours que ce n’est pas mon truc ».

A priori, ce n’est pas parce qu’on est une femme qu’on ne peut pas aimer Led Zeppelin mais bon, ce n’est apparemment pas ce qu’écoutait la génitrice de Star-Lord.

Fait intéressant, alors qu’on a récemment comparé les similitudes entre le premier trailer de Thor : Ragnarok avec les Gardiens (la typo, le ton donné, les couleurs criardes), on a pu constater que dans cette bande-annonce la musique utilisée tout du long est Immigant Song de… Led Zeppelin.