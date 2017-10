The Post : première image du thriller d'investigation de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks

Les nouvelles inexistantes de The Post commençait à nous inquiéter à l'approche des Oscars.

On avait eu des nouvelles du très attendu Ready Player One en juillet dernier grâce à une superbe bande-annonce dévoilée lors du Comic-Con de San Diego. Le film de science-fiction de Steven Spielberg, prévu pour mars prochain, se présentait alors sous de bons auspices et depuis aucun problème n’a été signalé.

Si pour ce projet, tout semble donc se dérouler à la perfection, on commençait sérieusement à s’inquiéter pour l’autre film du réalisateur des Dents de la mer : The Post.

Annoncé en mars dernier et attendu pour fin décembre aux Etats-Unis (afin d’espérer concourir aux Oscars), le thriller d’investigation revenant sur l’affaire des Pentagon Papers - qui a fait trembler la classe politique américaine dans les années 70 -, avait totalement disparu des écrans radars. Des premières rumeurs avançaient même que le long-métrage avait des problèmes de montages et auraient du mal à sortir à temps.

Heureusement, la revue espagnole Fotogramas a publié la première image officielle du long-métrage dans son magazine et nous rassure un peu.

On y découvre une grande partie du casting prestigieux, Tom Hanks, Meryl Streep, Bradley Whitford, Carrie Coon ou encore Tracy Letts, au sein de la rédaction du Washington Post. Si l’on ne doute plus depuis bien longtemps du talent de Steven Spielberg pour nous conter des histoires réelles ou fictives, on ne peut s’empêcher de se demander comment il s’y prendra pour éviter la redite avec Spotlight, sorti il y a deux ans, même si le sujet est très différent.

Sarah Paulson, Alison Brie, David Cross, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg et Zach Woods seront aussi à l’affiche du long-métrage. Ne reste plus qu’à attendre une bande-annonce pour pleinement nous rassurer avant la sortie du film prévue au 28 février 2018 en France.

Spotlight (2015)