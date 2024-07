Le film sur les OVNIs de Steven Spielberg agrandit son casting et dévoile son titre

Un nouvel acteur a rejoint le mystérieux film d’OVNI de Steven Spielberg, dont on connait enfin le titre.

Du haut de ses 77 ans, Steven Spielberg a eu le temps de passer par énormément de genre. Rien que ces dernières années, il a enchainé un drame historique, un film de science-fiction, une comédie musicale et un film autobiographique entre Pentagon Papers, Ready Player One, son super West Side Story et l’injuste échec The Fabelmans. Il est donc toujours assez difficile de deviner vers quel genre va se diriger le cinéaste pour sa prochaine création.

Ces derniers mois, on a toutefois appris qu’il allait s’intéresser à un film sur les OVNIs. Rien de spécialement étonnant pour Steven Spielberg lui qui s’est largement interrogé sur cette question entre Rencontres du troisième type, E.T., l’extra-terrestre ou encore La Guerre des mondes durant sa carrière. Son film s’attardera-t-il encore une fois sur les aliens ? Mystère à ce stade, mais on hâte de découvrir son prochain film, d’autant qu’il viendrait de recruter une nouvelle tête d’affiche et a enfin trouvé un titre.

The Dish est servi

C’est lors de la dernière présentation aux investisseurs d’IMAX que l’information a été repérée : Universal a donné un titre pour un film prévu le 15 mai 2026 : The Dish (qu’on pourrait possiblement traduire par « parabole » en français). En effet, c’est bien cette date-là qui a été donnée par le studio pour la sortie du long-métrage de Spielberg, et il serait étonnant que la société de production ait un autre projet IMAX prévu pour cette date. On ne sait pas encore grand-chose sur l’histoire de celui-ci, si ce n’est qu’il portera sur les OVNIS, et que ce sera un « film évènement ».

Du côté du casting, un premier nom est déjà dans les tuyaux d’Amblin et Universal : Emily Blunt. Pour l’accompagner à l’écran, Production Weekly rapporte que Josh O’Connor aurait rejoint l’aventure The Dish. L’acteur a récemment partagé la vedette avec Mike Faist et Zendaya dans le sacrément bon Challengers de Luca Guadagnino, et est attendu au casting de A couteaux tirés 3. Avec cette nouvelle ligne à son CV, l’acteur affirmerait clairement sa position d’étoile montante à Hollywood.

Spielberg retrouvera un collaborateur de longue date pour ce mystérieux film : le scénariste David Koepp. La paire a déjà travaillé ensemble sur des petits projets comme les deux premiers Jurassic Park, La Guerre des Mondes et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Avec un tel casting et un tel duo du côté de l’écriture et de la réalisation, on doit admettre que ce projet est de plus en plus alléchant. The Dish est donc attendu pour le 15 mai 2026 aux États-Unis (et sans doute aux alentours en France).