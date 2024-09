Le Magicien d’Oz : la suite maudite et oubliée de Disney sauvée des eaux par George Lucas

Presque 50 ans après le cultissime Magicien d’Oz, Disney a tenté de lui offrir une suite à la hauteur, accouchant d'un film fascinant aux coulisses infernales : Return to Oz.

Il n’a peut-être pas la même résonance culturelle en France, mais outre-Atlantique, Le Magicien d’Oz a acquis un statut de monument. Le film réalisé par Victor Fleming et sorti en 1939 a conquis des générations entières, devenant un classique intemporel notamment grâce à sa diffusion répétée à la télévision. Le long-métrage a été maintes fois pastiché, parodié, ou référencé, est constitue une pierre angulaire de la pop culture américaine.

Pour autant, peu de nouvelles adaptations de l’univers des romans de L. Frank Baum ont vu le jour au cinéma depuis. On pourra citer la dernière en date, Le Monde Fantastique d’Oz, un prequel réalisé par Sam Raimi, ou encore le fameux The Wiz de 1978 avec Michael Jackson. Mais il existe bien une vraie suite, oubliée et presque enterrée par Disney, considérée par certains comme l’adaptation la plus fidèle des romans de Baum : l’étrange Return to Oz, sorti en 1985 après une production rocambolesque.

We're not in Kansas anymore...

Le monument d'Oz

Disney et Oz, c’est une histoire longue et contrariée, depuis que le studio a perdu les droits d’adaptation du premier roman face à MGM (qui a produit le film de 1939). On peut d’ailleurs retracer l’offensive de MGM au succès éclatant de… Blanche-Neige et les Sept Nains, premier grand classique de Disney. Le Magicien d’Oz est la première adaptation du roman de Baum réussie, mais si la critique est conquise, le film est un échec sur le plan financier.

Avec un univers aussi ambitieux, l’entreprise est de toute évidence risquée, mais Walt Disney ne lâche pas l’idée d’un jour le porter à l’écran sous sa bannière. En 1954, le studio achète les droits d’adaptation des 13 suites au roman de 1900. Un projet est rapidement monté, du nom de Rainbow Road to Oz, mais il est vite rattrapé par son ambition démesurée. Le film est prévu pour la télévision, puis le cinéma, avant d’être annulé à la fin de l’année 1957.

Le grand projet Oz abandonné par Walt Disney

En bref, Oz n’est pas le succès tranquille que Disney pensait s’offrir. Plusieurs décennies après l’achat des droits, le grand film du studio n’a toujours pas vu le jour. Au tournant des années 80, la firme se cherche un nouveau souffle, notamment après l’échec de sa réponse à Star Wars, Le Trou Noir. En pleine restructuration, Disney offre l’opportunité à plusieurs jeunes talents de proposer un projet.

Parmi eux, un certain Walter Murch, monteur de légende d’Hollywood tout juste auréolé d’un Oscar du meilleur mixage de son pour Apocalypse Now. Il ne s’est jamais essayé à la réalisation, mais a une idée qui intrigue le studio : offrir une suite au Magicien d’Oz. Un plan qui ravit Disney, alors que son option sur les droits d’adaptation expire sous peu. Il n’en faut pas beaucoup plus pour convaincre tout ce petit monde d...