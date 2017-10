Gal Gadot est très déçue de son personnage de Wonder Woman dans Batman V Superman

Une Wonder Woman qui est loin d'être fidèle à elle-même selon l'actrice...

Même ses acteurs s’y mettent. Après l’annonce de Ben Affleck qui avouait comprendre les mauvaises critiques environnantes de Batman v Superman, notamment envers sa dimension sombre et tragique qui a pu rebuter certains fans, c’est au tour de la belle Gal Gadot d’y aller de son petit commentaire sur l'arrivée de la guerrière dans le film, et notamment sur sa vision de notre société comptemporaine. Actuellement en pleine promotion de Justice League qui sortira le 15 novembre chez nous, l’ancienne Miss Israël ne condamne cette fois pas l'oeuvre dans sa globalité mais l’introduction de son personnage qu’elle trouve incohérente avec la suite de ses aventures solo :

« Aucun de nous ne connaissait exactement l’origin story de Wonder Woman. Et une fois qu’ils ont décidé de tourner le film solo de Wonder Woman, nous avons commencé à développer le personnage et nous avons constaté que Wonder Woman n’aurait jamais abandonné l’espèce humaine comme elle le souhaitait dans Batman V Superman ».

Zack Snyder et Wonder Woman

Leitmotiv du film de Patty Jenkins où l’espoir que place l’Amazone dans l’Homme est indestructible et, malgré l’horreur sous ses yeux, elle ne cesse de combatre un Arès qui est loin d’être aussi optimiste concernant nos semblables.

« La raison pour laquelle elle quitte l’île est qu’elle voulait améliorer et sauver des vies. Donc je vais vous donner une réponse très honnête, c’était un moment où nous étions en plein processus créatif, vous réalisez des choses qui ne sont pas nécessairement les bonnes décisions, mais après vous pouvez les corriger et les changer. Ce que nous avions rectifié dans ses aventures solos. Wonder Woman doit toujours être présente et se battre pour les hommes. »

En réalité, Zack Snyder a plongé Diana Prince dans le tourbillon pessimiste qu’il voulait donner à son film. Superman est incompris, une figure christique, il se sacrifie pour nous dans le très célèbre "Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font", Batman réalise son erreur de jugement face à l’homme d’acier, Wonder Woman elle aussi comptait baisser les bras, avant l’arrivée de Doomsday. Pourtant, et c’était aussi le souhait de Zack Snyder, le ton du prochain film DC, donc les aventures solos de l’Amazone, se devait d’être plus lumineux, inspiré et indubitablement optimiste. C’est justement ce changement de direction artistique qui a contribué au succès du film, aussi bien presse que public. Perso, pour notre plus grand regret. Mais bon, on va pas relancer le débat...