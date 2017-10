Ben Affleck est assez d'accord avec les critiques contre Batman v Superman

Dans un peu plus d'un mois Justice League arrivera sur nos écrans après une gestation on ne peut plus compliquée et il faut préparer le terrain pour qu'il soit un succès. Quitte à défoncer ce qui a été fait précédemment.

Franchement, on espère que Justice League sera à la hauteur du calvaire qu'il a vécu et que nous aurons droit à une résurrection flamboyante digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Même si on a quand même quelques gros doutes. Cela dit, l'équipe du film ne lésine pas sur les moyens pour rattraper le coup maintenant que la promotion est officiellement lancée.

Mais on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils se permettent également de descendre ce qui a été fait avant dans le DCU. C'est pourtant ce que vient de faire Ben Affleck au micro d'Empire il y a peu de temps alors qu'on lui demandait de revenir un instant sur Batman v Superman :

"Je peux comprendre que les gens aient trouvé Batman v Superman trop sombre, où qu'il soit trop éloigné du ton propre aux histoires de Batman. Je trouve que c'est une critique assez juste."

Bon, on le trouve un peu gonflé le Affleck quand même, et on l'imagine surtout soumis à un bon gros damage-control imposé par le studio, qui a laissé progressivement tomber cette orientation dark et adulte pour aller chatouiller les pieds aux Avengers puisqu'on se rappelle que le Batman qu'il devait réaliser ne s'annonçait pas non plus comme une pure comédie lumineuse. Mais le comédien tient son discours et en a profité également pour préciser ce qui, selon lui est une erreur d'appréciation à corriger :

"Ce changement de ton était prévu bien avant que Batman v Superman ne sorte. L'approche a de toute façon été modifiée pour le second film. C'était une progression naturelle. Zack voulait faire un film plus divertissant, qui ait un peu plus de lumière et qui ne soit pas encombré avec du mélodrame un peu lourd."

C'est marrant, mais on a beaucoup de mal à le croire sur ce coup. Ca nous rappelle ces gens qui, plutôt que d'assumer leurs faiblesses refont l'histoire à leur avantage alors que personne n'est dupe.