Pour Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero s'est planté à cause du Président Bill Clinton

Le début des années 90 a été marqué par quelques très gros films qui ont pas mal redéfinis le cinéma de divertissement. Jurassic Park en tête. Mais certains n'ont pas connu le destin qu'ils méritaient et il est urgent de les réhabiliter dans le coeur du grand public.

Quand on est gamin au début des années 90, le monde se divise en deux catégories : ceux qui aiment Schwarzenegger et ceux qui aiment Sylvester Stallone. Les deux action-men proposaient effectivement deux façons bien différentes d'aborder les films bourrins et si aujourd'hui ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre, à l'époque, c'était un peu le concours de bites par films interposés, avec quelques petites vannes bien senties de temps en temps. On se rappelle en effet du Président Schwarzenegger dans Demolition Man ou encore duTerminator 2 avec Stallone dans Last Action Hero.

Et le film de John McTiernan, sorti en 1993, avait tout de l'énorme succès programmé sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Imaginé sous la forme d'un conte pour enfant tendre et musclé, tout autant qu'à un hommage aux gros films bourrins qui commençaient à passer de mode, Last Action Hero s'est méga planté, a été totalement mal compris par le public, la critique et même le studio qui avait commis l'erreur de le vendre comme un film d'action classique, alors que c'était tout l'inverse.

Pourtant, le film a acquis son statut de film culte bien mérité avec les années et aujourd'hui, les gens semblent enfin comprendre que Last Action Hero, c'est génial et que c'est l'un des films les plus sincères de cette époque. Pourtant, il reste toujours le gros malentendu de sa sortie et de sa mauvaise réception par le public. Si l'on peut pointer du doigt plusieurs théories (ce que nous venons de faire), Arnold Schwarzenegger a, quant à lui, une idée bien arrêtée sur les raison de son échec et il vient enfin de la partager au micro de Business Insider. Et pour lui, le film s'est planté à cause de Bill Clinton :

"C'était l'une de ces situations où Bill Clinton venait d'être élu et où la presse a transformé le film en quelque chose de politique. Pour eux, le cinéma des années 80 était terminé, tout comme les héros d'action, et ce film en était un très bon exemple. Et ils ont écrit leurs articles avant même de l'avoir vu. Pour eux, l'ère du héros d'action était terminée, celle des films intellectuels commençait, Bill Clinton était élu et il nous était impossible de rattraper le coup."

Ce que personne n'avait compris à l'époque c'est que, justement, Last Action Hero n'était pas un vestige tenace du passé mais un film extrêmement contemporain qui assurait cette fameuse transition en questionnant le genre, en montrant ses limites et en s'en moquant gentiment. Donc oui, le film ne méritait pas un tel désastre, on vous invite à le voir et le revoir (il est d'ailleurs sur Netflix) et on le défendra jusqu'au bout. Parce qu'il est parcouru d'une magie et d'une tendresse que l'on ne voit que trop rarement ces derniers temps. Bref, tout ça pour dire que Last Action Hero, c'est juste super génial.